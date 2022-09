Vils II verbessert sich auf Tabellenplatz fünf – Pitztal II auf Position sechs

Details Montag, 12. September 2022 23:58

Nach der sechsten Runde der 2. Klasse West hat Paznaun II die Tabellenführung übernommen – 4:0 gegen Landeck II. Flaurling/Polling musste den Platz an der Sonne nach einer 2:3 Niederlage bei Schönwies/Mils räumen. Klare Erfolg gab es für SPG Pitztal II gegen die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg und für für den FC Schretter Vils II gegen den FC Grins.

Coach von Pians nach Niederlage bei Pitztal II: „Wir stehen hinten nicht mehr gut!“

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Zwei grundsätzlich selbst verschuldete Gegentore. Direkt verwandelter Eckball und Gestocher beim zweiten Treffer. 2:0 nach 25 Minuten für Pitztal durch Marius Schultes und Sandro Weber. In Halbzeit zwei fingen wir dann endlich an, den Druck zu erhöhen und mit ein paar schönen Spielzügen auch Torchancen herauszuarbeiten. Wiederum aber, durch eine naive Abwehrreaktion, kam es zum 0:3 durch Sandro Weber und hat uns natürlich den Wind zur Gänze aus den Segeln genommen. Das 0:4 von Lukas Sturm war noch die Draufgabe und Spiegelbild eines desolaten Abwehrverhaltens. Unsere Stärke der letzten Saison, hinten gut und sicher zu stehen, haben wir aktuell verloren. Geschuldet sicherlich einerseits der einen oder anderen versuchten Systemumstellung, aber trotzdem auch dem fehlenden Willen Spiele auch kämpferisch, vor allem im Zweikampf, anzunehmen!“

Klarer Erfolg von Vils II gegen Grins

Stefan Haid, Trainer FC Schretter Vils II: „Wir konnten relativ schnell nach vier Minuten durch Christopher Galloner in Führung gehen. Kurzzeitig sind wir aus der Spur geraten – 1:1 durch Jonas Scherl in der 21. Minute. Dann haben wir aber nachgelegt. Christopher Galloner mit seinem zweiten Treffer in der 33. Minute, 3:1 in der 37. Minute durch Simon Haller. In Hälfte zwei ein Eigentor der Gäste und das 5:1 von Noah Schedle als Schlusspunkt. Sehr gut gespielt, unsere Schnelligkeit ausgenützt, auch in dieser Höhe absolut verdient der Dreier!“