David Hartl trifft dreimal: Flaurling/Polling deklassiert Grins

In der 2. Klasse West konnten in Runde vierzehn nur drei Spiele ausgetragen werden. Pitztal II und Landeck II trennen sich 1:1, Längenfeld II gewinnt auswärts gegen Schönwies/Mils 2:0. Einen Kantersieg konnte Flaurling/Polling landen – 6:1 in Grins. Längenfeld II führt mit einem Spiel mehr und vier Zählern Vorsprung die Tabelle vor Zams II an. Am 2. Mai 2023 wird das Spiel Vils II gegen Pians/Strengen-Arlberg nachgetragen – Ankick ist um 19:30 Uhr.

David Hartl brachte Grins in der elften Minute ins Hintertreffen. Flaurling/Polling führte schließlich das 2:0 herbei (21.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Hartl gelang ein Doppelpack (48./51.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Michael Spiss erzielte in der 54. Minute den Ehrentreffer für FC Grins. Der Gast baute den Vorsprung in der 73. Minute aus. In der 73. Minute legte FC Flaurling/Polling zum 6:1 nach. Flaurling/Polling überrannte Grins förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Wann findet Grins die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Flaurling setzte es eine neuerliche Pleite, womit FC Grins im Klassement weiter abrutschte. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von FC Grins im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 46 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse West. In dieser Saison sammelte Grins bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen. Die Lage von FC Grins bleibt angespannt. Gegen FC Flaurling/Polling musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Im Tableau hatte der Sieg von Flaurling/Polling keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Mit dem Sieg knüpfte FC Flaurling/Polling an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Flaurling sieben Siege und drei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Durch den klaren Erfolg über Grins ist Flaurling/Polling weiter im Aufwind.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von FC Grins. Nach der Niederlage gegen Flaurling ist Grins aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse West.

Am kommenden Sonntag trifft FC Grins auf SV Landeck 1b, FC Flaurling/Polling spielt tags zuvor gegen FC Paznaun 1b.

2. Klasse West: FC Grins – FC Flaurling/Polling, 1:6 (0:2)

73 Mathias Haefele 1:6

73 Mathias Haefele 1:5

54 Michael Spiss 1:4

51 David Hartl 0:4

48 David Hartl 0:3

21 Dominic Oelhafen 0:2

11 David Hartl 0:1

