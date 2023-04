Längenfeld II gewinnt Gipfeltreffen gegen Zams II klar – Kantersieg von Pians/Strengen-Arlberg gegen Schönwies/Mils II

Details Dienstag, 25. April 2023 01:08

In der 15. Runde der 2. Klasse West hat es wohl schon etwas mehr als eine Titelvorentscheidung gegeben. Der SV Längenfeld II konnte sich gegen den SV Zams II klar mit 3:0 durchsetzen und hat damit bereits sieben Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger. Flaurling/Polling ist mit einem 7:1 gegen Paznaun II dem Team von Zams Ii bis auf einen Punkt nahegekommen. Die SPG Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg konnte sich mit einem 6:1-Kantersieg gegen FG Schönwies/Mils II auf Tabellenplatz fünf verbessern.

Sechs Treffer von Pians/Strengen-Arlberg in Hälfte eins gegen Schönwies/Mils II

Heiko Luchetta, Trainer SPG Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Erste Halbzeit hui! Ganz klar dominiert, super hohes Tempo, schön heraus gespielte Toraktionen. Jedes Einzelne würde den Rahmen sprengen; abermals wäre jedoch unser Topscorer Florian Berger mit drei Toren hervorzuheben. Drei weitere Tore in Hälfte ein von Lukas Birkl, Philipp Prantauer und Daniel Lederle. 6:0 für meine Mannschaft zur Pause. 2. Halbzeit pfui. Trotz der Wechsel wurde versucht, ein Spiel aufzuziehen. Jedoch extrem viele Fehlpässe, einer davon leitete auch den Konter zum 6:1 durch Angelo Klotz ein. Der eingeschlagene Weg mit der SPG Arlberg Stanzertal - so ziemlich sicher endlich der Vereinswortlaut - somit richtig und wir freuen uns schon auf das bevorstehende Derby gegen Zams!“

Längenfeld II lässt Zams II keine Chance

Markus Jeitner, Trainer SV Längenfeld II: „Spitzenspiel der Top-2 – sozusagen ein 6-Punkte-Spiel. Ein hochverdienter Sieg – auch in dieser Höhe – für meine Mannschaft. Bereits in der 4. Minute die Führung durch Fabian Neurauter, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Noch vorne hin sehr konzentriert und mit Druck, defensiv ebenfalls sehr stark. Wir haben eigentlich den Gästen keine Torchance zugelassen. Das vorentscheidende 2:0 in der 60. Minute durch Tobias Grüner. Der dritte Treffer in der 76. Minute durch Romario Brugger zum Endstand von 3:0."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei