Pitztal II bezwingt Leader Längenfeld II!

Details Montag, 01. Mai 2023 02:10

Große Überraschung in der 16. Runde der 2. Klasse West. Die SPG Pitztal II konnte mit einer ausgezeichneten Vorstellung den überlegen Tabellenführer SV Längenfeld II mit 2.0 besiegen. Verfolger SV Zams II verliert das Heimspiel gegen Pians/Strengen-Arlberg überraschend 1:4. Damit schwingt sich der FC Flaurling/Polling mit einem 5:0 in Vils auf Tabellenplatz II und hat nun fünf Punkte Rückstand auf Leader Längenfeld II, aber ein Spiel weniger ausgetragen.

Bin sehr stolz auf meine Mannschaft!

Patrick Hager, Trainer SPG Pitztal II: „Beim Spiel gegen den Tabellenführer Längenfeld 1b konnten wir uns mit 2:0 durchsetzen!

Wir waren von Anfang an extrem fokussiert und bissig in den Zweikämpfen und haben den sehr spielstarken Längenfeldern nicht viel Platz gelassen. Wir machten viel Druck nach vorne und gingen dann kurz vor der Halbzeit verdient durch Marc-Philipp Fink mit 1:0 in Führung!

In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, leider waren wir vor dem Tor etwas zu unkonzentriert und hatten bei zwei Stangenschüssen auch etwas Pech. In der Nachspielzeit dann eine gute Einzelaktion von Jeremias Schinagl, der drei Gegenspieler aussteigen ließ und dann im Strafraum gefoult wurde. Den Elfmeter hat er dann selbstsicher verwandelt.

Bin sehr stolz auf die Mannschaft, da sie die taktischen Vorgaben zu hundert Prozent umgesetzt haben und wir das ganze Spiel über spielbestimmend waren und in keiner Phase nachließen. Man hat bei diesem Spiel gut gesehen, welches Potenzial in der ganzen Mannschaft steckt, ein Pauschallob für alle!

Den Längenfeldern wünsche ich noch viel Glück im weiteren Saisonverlauf, sie sind eine coole Truppe und haben dann noch gemeinsam mit uns das Spiel unserer Kampfmannschaft angeschaut und sind bis spät in die Abendstunden in der Kantine mit uns gewesen, das macht den Sport aus!“

