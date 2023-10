Arlberg-Stanzertal mit furioser zweiter Spielhälfte in Paznaun – Verfolger Zirl II mit Remis in Landeck

Details Montag, 02. Oktober 2023 16:05

Die SPG Arlberg-Stanzertal konnte die Tabellenführung in der achten Runde der 2. Klasse West ausbauen. Nach einer schwachen ersten Hälfte dreht die SPG auswärts gegen den FC Paznaun II in Hälfte zwei auf und gewinnt 6:1. Der FC Zirl II holt beim SV Landeck II ein 2:2. Nach Verlustpunkten liegt nun Zirl und Landeck fünf Punkte hinter der SPG Arlberg-Stanzertal, real sind es acht Punkte.

Coach von Arlberg-Stanzertal: „Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui!“

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Man spürte, dass durch Abwesenheit einiger Stützen und Umstellung auf eine Dreierkette in der Defensive und des sehr kleinen Platzes schon anfangs sehr viel Unsicherheit innerhalb der Mannschaft herrschte. So kamen wir nur sehr zaghaft zu der einen oder anderen Einschussmöglichkeit. Aber fehlte es auch hier an letzter Konsequenz und Überzeugung, um in Führung zu gehen. So kam es auch, wie es kommen musste, weite Flanke des Gegners, den Ball nicht mit letzter Konsequenz mit dem Kopf abgewehrt, sondern ins eigene Tor abgefälscht, schon waren wir in der 22. Minute mit 0:1 im Rückstand.

Die richtige „Kopfwäsche“ und ein paar Umstellungen in der Pause führten dann in eine tolle zweite Halbzeit. Kaum am Feld tolle Passstafette, letztendlich der Lochpass von Haag Thomas auf Jefferson Holderied, der noch die Latte traf und unser Jungspund Leitner Julian mit tollem Schmecker trocken zum 1:1 einnetzte. Keine Minute später Sturmlauf gegen die Paznauner, super Querpass von Jefferson Holderied auf Haag Thomas, der unhaltbar (denn genauer geht es nicht mehr) ins Kreuzeck zur erstmaligen Führung verwandelte (2:1). Unbändiger Siegeswillen plötzlich zu verspüren. Kolp Florian arbeitet sich durch zwei Gegenspieler der Paznauner durch, legt quer und Jefferson Holderied netzt kaltschnäuzig ins lange Eck zum 3:1 ein. Wenige Minuten später Freistoß, ein Wahnsinnshammer von Kolp Florian, schon war das 4:1 geschehen. Aber keine Spur von Zufriedenheit, Gelassenheit. Weiter bissige, willensstarke Stanzertaler mit Fokus auf weitere Tor. So war auch die Einwechslung weiterer unger Kicker wie Aymen Tounsi, Spiss Johannes und Vinzenz Geiger richtig ansteckend. So kam auch in Minute 89 ein toller Lochpass auf Spiss Johannes zu Tage, super Annahme, nur mehr mit Foul zu stoppen und Elfmeter. Auch diesen verwandelte unser Florian Kolp vom Dienst zum 5:1. Dann zeigte auch noch unser letzter Wechsel Spiss Paul mit super Querpass auf Johannes Spiss auf. Dieser direkt ins Loch auf den startenden Passgeber retour und er beendete diese Aktion mit strammen Schuss ins lange Eck zum 6:1 Endstand!“

Zirl II holt Punkt in Landeck

Gerhard Gstettner, Trainer FC Zirl II: „Beide Halbzeiten waren sehr ausgeglichen und beide Mannschaften haben mehrere hundertprozentige Chancen vergeben und es verabsäumt, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Für uns war es der erste richtig starke Gegner in dieser Saison. Dafür, dass meine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 18/19 Jahren ihr erstes Jahr im Kampfmannschaftsbereich spielt, bin ich sehr stolz auf die junge Truppe. Wir konnten in der 11. Minute durch Alexander Rainer in Führung gehen, in Minute dreißig das 1:1 durch Jakob Krismer. Landeck geht in der 45. Minute durch Elias Unterhuber in Führung, das 2:2 in der 59. Minute durch Jakob Schönherr. Die nächsten Spiele sind nun am 7. Oktober in der Karl Group Arena und am 14. Oktober ebenfalls in Zirl, wo ein großes Familienfest gefeiert wird.“

