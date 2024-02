Dominik Rieder, Fügen II: „Wir wollen natürlich oben mitspielen!“

Details Dienstag, 13. Februar 2024 01:11

Extrem heiße Ausgangsposition vor dem Start der Rückrunde in der Bezirksliga Ost. Leader Stans, Wacker Alpbach, Tux, Oberlangkampfen und Fügen II trennen nur drei Punkte. Los geht es am vorletzten Märzwochenende mit zwei echten Krachern. Tux spielt in Oberlangkampfen und Stans empfängt das Teams des SV Fügen II. Als Einstimmung das ligaportal.at Interview mit dem Kapitän des SV Fügen II, Dominik Rieder!

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Dominik Rieder: „Mein Vater und die Kollegen!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Dominik Rieder: „Angefangen habe ich im Nachwuchs bei der Spielgemeinschaft Fügen/Uderns in Uderns und spiele jetzt seit der U14 in Fügen!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Dominik Rieder: „Ich hatte schon einige Trainer in meiner Karriere und es ist immer schwer, einen hervorzuheben, da jeder seine eigenen Spielideen und Persönlichkeit als Trainer hat! Aber einen ganz besonderen Einfluss bei mir hatte Kupfner Peda!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Dominik Rieder: „Einen sehr hohen, da man ja sehr viel Zeit investiert!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Dominik Rieder: „Die zwei Aufstiege in die 1. Klasse und in die Bezirksliga waren bis jetzt die Highlights!“

Bisheriges Karrieretief?

Dominik Rieder: „Das Relegationsspiel 2019 um den Aufstieg in die 1. Klasse, wo wir in Thiersee im Elfmeterschießen verloren haben!“

Warum spielst du gerade im Team von Fügen?

Dominik Rieder: Es ist eine sehr junge und motivierte Mannschaft mit zwei motivierten Coaches und ich spiele mit einigen Spielern schon seit klein auf Fußball für diesen Verein!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Dominik Rieder: „Es ist mein Heimatverein und im Zillertal eine sehr gute Adresse für die persönliche Weiterentwicklung und für die fußballerische Qualität im Verein!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Dominik Rieder: „Eine verletzungsfreie Saison für alle!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Dominik Rieder: „Wir sind eine sehr junge und motivierte Mannschaft und schauen von Spiel zu Spiel! Aber wir wollen natürlich um die oberen Plätze mitspielen!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Dominik Rieder: „Meiner Meinung nach hat sich die Qualität ein bisschen verschlechtert, da es durch die neuen Ligen oft nur Aufsteiger und keine Absteiger gab.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Dominik Rieder: „Es wird ein sehr spannendes Frühjahr! Einen Titelfavoriten habe ich nicht, man wird sehen, wer am letzten Spieltag ganz oben steht!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Dominik Rieder: „FC Bayern München!“

Deine Meinung zum VAR?

Dominik Rieder: „Grundsätzlich finde ich den VAR ganz gut, aber es passieren immer noch zu viele Fehler und die Emotionen im Spiel gehen leider verloren, da jedes Tor überprüft wird!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Dominik Rieder: „Dass es vielen Profispielern nur noch um das Geld geht und nicht mehr um den Verein!“

Dein großes Vorbild allgemein?

Dominik Rieder: „Meine Familie!“

Dein Vorbild im Fußball?

Dominik Rieder: „Carles Puyol und Philip Lahm!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Dominik Rieder: „The Dark Knight und Joaquin Phoenix!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Dominik Rieder: „Skifahren, Skitour, schwimmen und mit den Kollegen was unternehmen!“