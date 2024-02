Hannes Ostermann, SV Radfeld: „Ziel ist der Klassenerhalt und das wird nicht einfach werden!“

Details Mittwoch, 28. Februar 2024 00:09

Vier Punkte Puffer hat der SV Radfeld nach der Hinrunde der Bezirksliga Ost auf den Abstiegsrelegationsplatz. Es könnte also zwischen den Wörgl Juniors, Ried/Kaltenbach und Radfeld noch eng zugehen, um der Relegation nach unten zu entgehen. In einem Monat geht es wieder los, Radfeld empfängt am 22. März 2024 um 19:00 Uhr den FC Kössen. Ligaportal.at Tirol setzt mit dem Kapitän des SV Radfeld, Hannes Ostermann, die Interviewserie der Leitwölfe fort.

Wer hat dich zum Fußball gebracht?

Hannes Ostermann: „Mein Papa hat mich zum Fußball gebracht!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Hannes Ostermann: „Seit 1997 beim SV Radfeld und seither immer treu geblieben!“

Bisherige Karrierehighlight?

Hannes Ostermann: „War das Spiel am 23.09.2022 gegen Wörgl 1b, wo ich als defensiver Mittelfeldspieler vier Tore geschossen habe und das Spiel 4:1 für uns ausgegangen ist!“

Ausblick für das Frühjahr 2024?

Hannes Ostermann: „Unser Ziel ist es natürlich nicht abzusteigen, was bestimmt nicht allzu einfach werden wird!“

Titelfavorit?

Hannes Ostermann: „Stans, Alpbach und ich würde Wildschönau noch nicht abschreiben, die schlagen sich unter ihren Wert!“

Entwicklung im Fußball

Hannes Ostermann: „Es wird allgemein immer schwieriger, Funktionäre zu finden, die sich ehrenamtlich die Zeit nehmen. Spreche aus Erfahrung, denn ich bin seit neun Jahren Kassier und es ist schon sehr zeitintensiv!“

Was gefällt mir in der Fußballszene überhaupt nicht?

Hannes Ostermann: „Dass es einigen Spielern nur um das Geld geht und das schadet den Vereinen. Denn diese Spieler helfen meistens im Verein nicht mit und sind als erster wieder von Bord, wenn es nicht läuft!“