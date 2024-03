Thomas Klocker: „Es ist mir eine Ehre für Uderns spielen zu dürfen!“

Details Mittwoch, 06. März 2024 21:55

Von der 2. Klasse in die Bezirksliga Ost! Hart erarbeitet war der Aufstieg der SVG Uderns in den letzten Jahren und in der laufenden Saison der Bezirksliga Ost hat man vor dem Start der Rückrunde doch einen Puffer von acht Zählern auf den Abstiegsrelegationsplatz. So viele Punkte wie möglich machen und die Fertigstellung der neuen Sportanlage sind für den Kapitän Thomas Klocker und sein Team die Ziele für das Frühjahr 2024.

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Thomas Klocker: „Daniel Schwemmberger!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Thomas Klocker: „Da es meine Leidenschaft ist, hat es einen sehr hohen Stellenwert für mich!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Thomas Klocker: „Der langersehnte Aufstieg von der 2. Klasse in die 1. Klasse, Meister der 1. Klasse Ost.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Uderns?

Thomas Klocker: „Da es mir Freude bereitet, für meine Heimatgemeinde zu spielen und der Zusammenhalt im Team einzigartig ist.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Thomas Klocker: „Die Gemeinschaft im Team und der Zusammenhalt des Sportvereins.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Thomas Klocker: „So viele Punkte wie möglich zu sammeln und Fertigstellung der neuen Sportanlage.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Thomas Klocker: „Unser und mein Ziel ist es, im vorderen Drittel mitzuspielen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Thomas Klocker: „Meiner Meinung nach ist die Liga stärker geworden und keiner ist zu unterschätzen.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Thomas Klocker: „SV Stans! Zu Beginn der Saison startete Stans wahrscheinlich nicht wie erhofft, aber dann zeigten sie, dass sie der Titelfavorit sind.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Thomas Klocker: „FC Barcelona.“

Deine Meinung zum VAR?

Thomas Klocker: „Teilweise umstritten!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Thomas Klocker: „Allgemein schon, aber manchmal ist zu viel Schauspielerei vorhanden.“

Dein Vorbild im Fußball?

Thomas Klocker: „Lionel Messi.“

LieblingsschauspielerIn?

Thomas Klocker: „Jason Statham.“

Persönliche Anliegen?

Thomas Klocker: „In den letzten Jahren bewirkten wir als Team so einiges und es ist mir eine Ehre, in so einer Mannschaft zu spielen!“

