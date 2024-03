Andreas Landl kickt seit dem neunten Lebensjahr für den SV Stans!

Details Samstag, 02. März 2024 01:02

Es schaut gut aus nach der Hinrunde der Bezirksliga Ost für den SV Stans. Nach siebzehn Jahren könnte wieder der Aufstieg in die Gebietsliga gelingen, nachdem man nach dem Zerfall der damaligen Mannschaft bis in die 2. Klasse zurückgefallen war. All das hat der Kapitän Andreas Landl miterlebt und es wäre natürlich für sein Team und ihn ein besonders Highlight, wenn 2024 der Aufstieg in die Gebietsliga gelingen würde. Es wird aber eng zugehen – die Top-8 trennen nur sechs Punkte, die Top-5 nur drei Punkte.

Ausbildung und Karrierestationen?

Andreas Landl: „Ich spiele seit meinem neunten Lebensjahr beim SV Stans und habe den Verein nie verlassen!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Andreas Landl: „Sebastian Stadler hat mich fußballerisch am meisten weitergebracht, da er aus unserem “Haufen” wieder eine Mannschaft geformt hat. Mit seiner Herangehensweise konnten wir zweimal hintereinander aufsteigen. Auch unser jetziger Trainer Martin Bischofer hat eine ähnliche Herangehensweise, welche uns zu Höchstleistungen pusht.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Andreas Landl: „Fußball nimmt einen großen - wenn nicht sogar den größten Stellenwert in meinem Leben ein.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Andreas Landl: „Spielerisch gesehen bestimmt das Cupspiel gegen Silz/Mötz (Erste Klasse gegen Tiroler Liga). Durch unseren Kampfgeist schafften wir es, gegen Silz/Mötz auf Augenhöhe zu spielen und hätten mit einer besseren Chancenauswertung auch gewinnen können.“

Bisheriges Karrieretief?

Andreas Landl: „Der Auseinanderfall des damaligen Teams, der dazu führte, dass der SV Stans von der Gebietsliga bis in die 2. Klasse hinabrasselte.“

Warum spielst du gerade beim SV Stans im Team?

Andreas Landl: „Ich bin selbst “Stana” und für mich gibt es nichts Schöneres, als für den Heimatverein zu spielen.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Andreas Landl: „Im gesamten Verein herrscht eine Harmonie und zwischen Fans und Spieler gibt es auch eine innige Verbindung. Hier möchte ich auch noch betonen, dass unsere Fans uns bei jedem Auswärtsspiel zahlreich unterstützen.“

Welche Ziele hast Du dir und der Mannschaft gesetzt?

Andreas Landl: „Unser großes Ziel ist es, wie vor siebzehn Jahren wieder den Aufstieg in die Gebietsliga zu schaffen.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Andreas Landl: „Seit Kindheitstagen schlägt mein Herz für den AC Mailand.“

Deine Meinung zum VAR?

Andreas Landl: „Es gibt bestimmt viele Gründe, die für den VAR sprechen, aber aus meiner Sicht passieren immer noch unzählige Fehlentscheidungen trotz dieser Maßnahmen.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Andreas Landl: „Aus meiner Sicht entwickelt sich der Fußball immer mehr zum Kommerz.“

Was gefällt dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Andreas Landl: „Dass Geld einen immer größeren Stellenwert beim Fußball einnimmt.“

Dein Vorbild im Fußball?

Andreas Landl: „In früheren Jahren war es auf alle Fälle Gennaro Gattuso, der kein großer Techniker war, aber mit seiner Leidenschaft, Ehrgeiz und Kampfgeist immer das Beste für sein Team gab!“