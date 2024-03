Stefan Tipotsch, FC Tux: „Die letzten drei Jahre waren der absolute Wahnsinn!“

Details Samstag, 09. März 2024 16:50

Das Ziel für die laufende Meisterschaft der Bezirksliga Ost war eigentlich der Klassenerhalt. Nach der Hinrunde steht der FC Sparkasse Tux am dritten Tabellenplatz. Zwei Punkte fehlen auf Leader Stans. Mit der Nummer zwei Alpbach ist man punktemäßig auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite liegt die Nummer acht Kössen nur vier Punkte hinter Tux. Knisternde Spannung die schon vierzehn Tage vor dem Start der Rückrunde überall zu hören ist. Tux startet mit einem richtungsweisenden Spiel am 23. März 2024 um 16 Uhr in Oberlangkampfen in die Rückrunde. Ligaportal.at hat den Kapitän von Tux, Stefan Tipotsch, vor das Mikrofon gebeten.



Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Stefan Tipotsch: „Freunde!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Stefan Tipotsch: „Tourismusschule bzw. FC Tux.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Stefan Tipotsch: „Ich hatte immer coole Trainer!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Stefan Tipotsch: „Fußball hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Stefan Tipotsch: „Die letzten drei Jahre waren der absolute Wahnsinn mit zwei Aufstiegen in Folge! Und natürlich der Meistertitel in der 2. Klasse Zillertal 2014/15.“

Bisheriges Karrieretief?

Stefan Tipotsch: „Die Saison 2018/19 in der 2. Klasse Zillertal, wo wir Letzter wurden mit einem Torverhältnis von minus neunzig. Das hat keinen Spaß gemacht. Man wurde vor dem Spiel von den eigenen Fans gefragt, wie viele wir heute kriegen!“

Warum spielst du gerade beim im Team des FC Sparkasse Tux?

Stefan Tipotsch: „Gibt sonst keinen Verein in der Nähe - SV Schmirn wäre der nächstgelegene. Und abgesehen davon ist es die geilste Mannschaft weit und breit!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Stefan Tipotsch: „Der Zusammenhalt innerhalb vom Verein und das kein Spieler für Geld spielt.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Stefan Tipotsch: „Wenn man die Tabelle anschaut, natürlich der Aufstieg. Wobei unser Ziel eigentlich der Klassenerhalt ist. Den werden wir schaffen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Stefan Tipotsch: „Oberes Drittel in der Tabelle wäre cool!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Stefan Tipotsch: „Ich spiele das erste Mal in der Bezirksliga. Vom Hocker hat mich aber noch keiner gehauen außer Miftari Bujar mit seinen Schüssen. Wir haben zwar zweimal hoch verloren, in diesen Spielen haben wir aber auch keine Gegenwehr gezeigt.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Stefan Tipotsch: „Alpbach und Stans, wobei Stans der Topscorer im Frühjahr fehlt.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Stefan Tipotsch: „SVG Mayrhofen 1b.“

Deine Meinung zum VAR?

Stefan Tipotsch: „Mal positiv, mal negativ. Ich selber mach gern mal eine Schwalbe im Sechzehner. Wäre schade, wenn das nicht mehr möglich wäre!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Stefan Tipotsch: „Saudi Arabien!“

Dein Vorbild im Fußball?

Stefan Tipotsch: „Thomas Müller.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Stefan Tipotsch: „Rocky Balboa.“

Deine Lieblingsmusik?

Stefan Tipotsch: „Alles!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Stefan Tipotsch: „Watten, schnopsen!“

