Lukas Rangger: Seit fünfzehn Jahren in der Kampfmannschaft von Wildschönau!

Details Samstag, 23. März 2024 00:18

Drei Spiele gab es in der Bezirksliga Ost bereits am 22. März 2024. Die Rückrunde wurde mit einem 2:0 von Kössen in Radfeld und einem 4:1 von Ried/Kaltenbach in Aschau gestartet. Der FC Wildschönau kickt am Samstag um 15:30 Uhr beim FC Wacker Alpbach an und ligaportal.at hat den Kapitän von Wildschönau, Lukas Rangger, noch schnell vor das Mikrofon geholt.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Lukas Rangger: „Meine Familie (Bruder spielte bereits Fußball) und meine Kindergartenfreunde.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Lukas Rangger: „Nur der FC Wildschönau (und das ist auch gut so). Ich habe mit fünf Jahren beim FCW gestartet und mein Ziel als kleiner Bub war es, später einmal für meine heimische Kampfmannschaft die Fußballschuhe schnüren zu dürfen. Ich bin nun seit fünfzehn Jahren in der Kampfmannschaft und das macht mich sehr stolz!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Lukas Rangger: „Da gab es viele Trainer, vor allem aber die Wildschönauer Trainer und Trainierinnen, da sie unsere Spieler besonders motivieren konnten und der Zusammenhalt immer gegeben ist bzw. war.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Lukas Rangger: „Einen sehr hohen Stellenwert. Über Fußball kann man sich mit jeder Generation unterhalten. Mit dem Fußball wird es nie langweilig und sind immer Emotionen mit dabei, wie schon in unserem Leitspruch vom FCW steht: "Emotionen seit 1975."

Bisheriges Karrierehighlight?

Lukas Rangger: „Da gibt es viele, aber hervorzuheben sind da sicherlich die beiden Aufstiege und die damit verbundenen Aufstiegsfeiereien. In der der 2. Klasse Ost haben wir im direkten Duell mit Bad Häring mit einem Traumtor in den Schlussminuten den Meistertitel vor heimischen Publikum fixiert und von der 1. Klasse Ost sind wir dank einem Tor Vorsprung durch unser Torverhältnis am letzten Spieltag wieder vor heimischen Publikum in die Bezirksliga aufgestiegen. Ein weiteres Karrierehighlight war auch der Auftakt nach der Pandemie, als beim ersten Heimspiel nach dieser langen Pause die Vorstellung vom neuen Konzept (neuer Vorstand, neues Logo, neuer Trainer und wieder rückgeholten Wildschönauer Spielern) stattgefunden hat und wir den SV Schlitters mit 7:0 abgefertigt haben.“

Bisheriges Karrieretief?

Lukas Rangger: „Der Abstieg von der 1. Klasse Ost in die 2. Klasse Ost, aber dafür sind wir gleich in der ersten Saison als Meister wieder in die 1. Klasse aufgestiegen. Die Highlights überwiegen also definitiv.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Wildschönau?

Lukas Rangger: „Da gibt es viele Gründe. Wir sind eine saucoole Truppe und auch abseits vom Fußballplatz eng miteinander befreundet. Mit einigen spiele ich schon seit dem Kindergarten zusammen. Ganz besonders freut es mich, dass ich nun wieder mit meinem Bruder Stefan in der Mannschaft zusammenspielen kann. Außerdem sind wir alles Wildschönauer, was mich auch sehr stolz macht.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Lukas Rangger: „Der Zusammenhalt, der Auftritt nach außen und vor allem unsere treuen Fans! Wir haben bei jedem Heimspiel sehr viele Zuschauer, davon können andere Mannschaften auch in höheren Ligen nur träumen. Wir können auch bei jedem Auswärtsspiel auf die Unterstützung unserer Fans zählen. Bei uns spielen nur Wildschönauer in der Kampfmannschaft und das merkt man auch an der Zuschauerzahl. Ich finde es außerdem sehr gut, dass bei uns der Schwerpunkt auf der Nachwuchsarbeit gelegt wird, denn darin liegt der Schlüssel für eine gute Kampfmannschaft in der Zukunft. Wir haben derzeit über hundert Kinder in unseren Mannschaften und sind somit der größte Verein hinsichtlich Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde bzw. im Tal. Unser Auftreten nach außen und die Identifikation mit dem Verein schätze ich besonders, denn überall, wo man hinkommt, sieht man jemanden mit einem Kleidungsstück vom FCW, egal ob in der Schule oder sonst wo im Tal.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Lukas Rangger: „Wir wollen möglichst viele Spiele gewinnen und soweit es geht nach vorne orientieren. Der Herbst verlief nicht nach Wunsch, umso mehr müssen wir jetzt im Frühjahr Gas geben.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Lukas Rangger: „Die Qualität hat sich meiner Meinung nach verbessert, da vermehrt auf das spielerische gesetzt wird und durch die Vielzahl an 2er-Kampfmannschaften auch viele junge gute Spieler in dieser Liga vertreten sind. Von den Mannschaften, die sich nur hinten reinstellen und den Ball hoch nach vorne jagen, bin ich kein Fan.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Lukas Rangger: „SV Stans und FC Wacker Alpbach.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Lukas Rangger: „FC Liverpool und FC Bayern München.“

Deine Meinung zum VAR?

Lukas Rangger: „Macht meiner Meinung nach den Fußball kaputt. Eine Schiedsrichter-Entscheidung wieder zurücknehmen, damit gehen die Emotionen und die Stimmung im Stadion verloren.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Lukas Rangger: „Ich weiß nicht, ich finde die sportliche Weiterentwicklung gut, aber gleichzeitig finde ich es schlimm, dass Fußball immer mehr zum Geschäft wird. Aufgrund der teuer erkauften Fernsehrechte hat man immer weniger Möglichkeiten, sich die Spiele im Fernsehen anzuschauen. Man braucht fast eine Handvoll Accounts, um seine Lieblingsmannschaften im Fernsehen verfolgen zu können. Auch in Österreich müsste man die Spiele wieder öffentlich übertragen, dann würde die Zuschaueranzahl und die Popularität der Bundesliga vielleicht wieder steigen.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Lukas Rangger: „Mehr Spiele öffentlich übertragen und versuchen, die Jugend auch ins Stadion bringen. Wir als FCW sind beispielsweise regelmäßig in unseren vier Volksschulen vertreten und geben Einblicke in unseren Verein und veranstalten Probetrainings. Das ist bisher sehr gut angekommen und wir können stetig neue Kinder und Jugendliche für das Kicken begeistern.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Lukas Rangger: „Das Verhalten mancher sogenannter "Fans", welche sich für den Fußball oder die Mannschaften am Platz überhaupt nicht interessieren. Die sollen sich ein anderes Hobby für das Abreagieren suchen.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Lukas Rangger: „Unser Hochzeitsfilm?“

Deine Lieblingsmusik?

Lukas Rangger: „Eigentlich alles - von Blasmusik bis Metal.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Lukas Rangger: „Die Bundesmusikkapelle Niederau, die Gaudimusig Niederau, die Seon-Pass, Skifahren, Unternehmungen und Ausflüge mit meinen Freunden, aber vor allem Zeit mit meiner wundervollen Frau verbringen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.