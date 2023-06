Niederndorf hält mit Remis in Kitzbühel die Klasse

Details Dienstag, 20. Juni 2023 01:27

In der Bezirksliga Ost gab es in der letzten Runde noch ein Herzschlagfinale, welche Mannschaft in die Abstiegsrelegation muss. Getroffen hat es am Ende Aschau, trotz eines 7:0 gegen Ried/Kaltenbach. Der SV Niederndorf kann sich mit einem 1:1 beim FC Eurotours Kitzbühel II retten. Auch Radfeld kommt zu einem 1:1 gegen Fügen II.

Meine junge Mannschaft hat sich den Klassenerhalt mehr als verdient!

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „In der ersten Halbzeit sehen wir ausgeglichene Verhältnisse – kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0 für Kitzbühel durch einen Schuss aus 25 Metern von Thomas Ritter

Nach der Pause hat Kitzbühel die besseren Chancen – die Abwehr um Matthias Hausberger und Goalie Valentin Wiegele wirft aber alles rein und lässt keinen weiteren Treffer zu. Kurz vor dem Ende bringt Christoph Buchauer den Ball von rechts in die Mitte und Stefan Kaltschmied drückt den Ball „irgendwie“ über die Linie! Ausgleich und Klassenerhalt und großer Jubel beim SVN!

Meiner Meinung geht das 1:1 so auch in Ordnung – wir haben uns auf dem Kunstrasen sehr schwer getan, Kitzbühel hat neun Minuten alles gegeben und uns das Leben sehr schwer gemacht. Mit einem Auge haben wir natürlich nach Aschau geschaut: 7:0 gegen Ried/Kaltenbach war natürlich eine Ansage, wenn auch etwas skurril in seiner Art und Weise!

Meine junge Mannschaft hat sich den Klassenerhalt mehr als verdient, es steckt einiges an Potenzial in der Truppe. In der neuen Saison soll es auf alle Fälle nicht mehr so spannend werden!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei