Lorenz Randl, SV Telfs II: „Grundsätzlich hat sich die Qualität der Liga enorm verbessert!“

Details Dienstag, 19. März 2024 15:53

Am 23. März 2024 um 16 Uhr startet auch der SV Telfs II in die Rückrunde der Bezirksliga West. Der erste Gegner ist die Veldidena, gespielt wird zu Hause, wo Telfs II eine stolze Bilanz in der laufenden Meisterschaft zu verteidigen hat. Ligaportal.at hat den Kapitän und Goalie von Telfs II, Lorenz Randl, vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Lorenz Randl: „Freunde aus der Volksschule.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Lorenz Randl: „Nahezu meine ganze Jugend spielte ich beim SV Telfs und eine halbe Saison bei Union Innsbruck. Im Alter von fünfzehn Jahren wechselte ich wieder zurück zu meinem Heimatverein, wo ich seitdem in der 1b spiele. Zudem konnte ich viel Erfahrung sammeln als Quereinsteiger beim LAZ Imst. Danach ging es weiter zur TFV-Auswahlen, wo ich das ein oder andere Bundesländerspiel absolvieren konnte. Von den TFV-Auswahlen ging es zur Akademie Tirol, wo ich weiterhin mein Können unter Beweis stellen konnte.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Lorenz Randl: „Christoph Aschenwald (Aschi) (TFV-Auswahlen, Trainer) „Disziplin und Respekt“. Stefan Heiss (Pepi) (Akademie Tirol, Tormanntrainer) „Ohne Fleiß kein Preis“!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für dich?

Lorenz Randl: „Fußball hat einen sehr hohen Stellenwert für mich und zugleich der beste Ausgleich nach einem harten Tag in der Schule.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Lorenz Randl: „Einsatz in der Regionalliga Tirol und der Aufstieg in die Bezirksliga West mit der KM2.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Lorenz Randl: „Der Zusammenhalt aller Mannschaften ob neben dem Platz als auch auf dem Platz.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Lorenz Randl: „Auf alle Fälle möchten wir in der oberen Hälfte der Tabelle mitmischen. Die Heimbilanz sollte weiterhin bestehen bleiben, mit keiner Niederlage am Telfer Emat. Zudem sollte die gesamte Mannschaft jede Menge Erfahrung sammeln, um bei knappen Spielen ein kühlen Kopf zu bewahren. Jedes Spiel gehen wir mit hundertprozentiger Konzentration an und kämpfen bis zur letzten Minute.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Lorenz Randl: „Grundsätzlich hat sich die Qualität der Liga enorm verbessert. Jeder kann gegen jeden verlieren, was meiner Meinung nach die Liga sehr spannend macht.“

Dein Titelfavorit 2023/2024?

Lorenz Randl: „FC Fliess.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Lorenz Randl: „FC Barcelona.“

Dein Vorbild im Fußball?

Lorenz Randl: „Marc-Andre ter Stegen.“

Persönliches Anliegen?

Lorenz Randl: „Ich wünsche, dass es für jede Mannschaft eine verletzungsfreie Saison wird. Spannende Spiele und freue mich schon, euch am Telfer Emat begrüßen zu dürfen!“

