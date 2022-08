Mieminger Plateau und die SPG Lechtal gewinnen auch die zweite Partie der Meisterschaft 2022/23

Details Montag, 08. August 2022 18:37

Vier Mannschaften haben nach der zweiten Runde der Bezirksliga West alle möglichen Punkte am Konto. Leader Navis und die Nummer drei SPG Sölden, sowie die SPG Mieminger Plateau und die SPG Lechtal. Aufsteiger Mieming hat beim 5:1 gegen Veldidena keine Probleme, SPG Lechtal gewinnt gegen den SC Sparkasse Imst II mit 2:1.

Drei Treffer von Alexander Schaber für Mieming gegen Veldidena

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Klarer Heimsieg der SPG Mieming. Wir haben uns nach dem 0:1 in der 12. Minute durch Roland Nastase schnell gefangen und das Spiel sofort in die Hand genommen. Pause 3:1 für Mieming nach Treffern von Matteo Wurm, Alexander Schafer und Silvano Soraperra. Zweite Hälfte haben wir wiederum sehr stark gespielt und haben uns zahlreiche Torchancen erarbeitet. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Endstand 5:1 – Alexander Schaber mit einem Doppelpack in den letzten Minuten hat den Endstand hergestellt und damit in dieser Partie dreimal getroffen!“

Imst II legt Lechtal die beiden Tore auf

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Die Mannschaft hat - trotz der Niederlage - Charakter gezeigt. Das 1:0 und das 2:0 dürfen wir niemals bekommen, anstatt den Ball zu klären, haben wir Lechtal den Ball zweimal vor die Füße gelegt und ihnen sozusagen die Tore vorbereitet. Simon Schlichtherle und Alexander Selb waren die Torschützen für Lechtal. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht, die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft, fast hätten sie sich noch belohnt, leider hat es diesmal nicht sein sollen. Uns ist in der 71. Minute nur mehr der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Maximilian Huber gelungen. Nächste Woche werden wir gewisse Dinge ansprechen und die Mannschaft wieder top vorbereiten. Das nächste Spiel steigt am Samstag, dem 13. August 2022, um 18 Uhr gegen Wilten zu Hause in der Velley-Arena!“