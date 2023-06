Mieminger Plateau fixiert Meistertitel – St. Leonhard spielt nach Niederlage gegen Imst II Abstiegsrelegation – Remis zwischen Sistrans und Sölden

Details Dienstag, 13. Juni 2023 02:08

Alles klar in der Bezirksliga West nach der 25. und vorletzten Runde. SPG Mieminger Plateau schlägt in einem dramatischen Spitzenspiel die WSG Tirol 1c knapp mit 1:0. Jubel bei der SPG – der Titel ist fixiert. Bitter für die WSG – der Aufstieg ist mit dieser Niederlage außer Reichweite. Die SPG Sölden holt nämlich beim SV Sistrans ein 1:1 und damit ist Platz zwei und der Aufstieg fixiert. Am Tabellenende muss der FC St. Leonhard nach einem 2:4 zu Hause gegen den SC Sparkasse Imst II den Weg in die Abstiegsrelegation antreten. Drei Punkte hinter Wilten und zudem ist im direkten Vergleich Wilten vorne und damit hat Wilten den Klassenerhalt fixiert.

St. Leonhard wehrt sich gegen Imst II bis zur letzten Sekunde

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Wir wussten, dass es in St. Leonhard nicht einfach wird, zumal sie das letzte Heimspiel 7:3 gegen Patscherkofel gewonnen hatten. In Halbzeit eins taten wir uns etwas schwer, fanden aber nach dem 2:1 besser ins Spiel und spielten in Folge zwanzig Minuten guten Fußball. Kevin Tilg traf zweimal dazu Treffer von Fabian Thurner und Patrick Tilg. Für St. Leonhard war Maximilian Dobler zum 1:1 in der ersten Hälfte erfolgreich. So gingen wir mit 4:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel so dahin, wir hatten aber mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. In Folge bekamen wir noch das 2:4 durch Fabian Melmer in der 82. Minute.

Der Sieg meiner Mannschaft geht voll in Ordnung. Möchte aber auch St. Leonhard hervorheben, man darf nicht vergessen, dass es bei ihnen gegen den Abstieg ging, sie kämpften bis zum Schluss, waren dabei stets respektvoll und fair. Kompliment an St. Leonhard auf diesem Weg, alles Gute für die Relegation.

Jetzt vollen Focus auf die letzte Partie. Wir werden alles rausholen, 100% geben, damit wir das Derby gegen Roppen/Karres gewinnen. Wer uns kennt kann damit rechnen, dass wir die Partie mit 100% Willen angehen werden. Es wird ein Fight, den wir für uns entscheiden wollen!“

Mieming sichert sich in dramatischer Partie gegen WSG Tirol 1c den Titel!

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir haben von Beginn an sehr wenig zugelassen. Wir haben taktisch hervorragend gespielt. Wir hatten auch sehr gute Möglichkeiten, schon nach zehn Minuten lief Nevio Zotz allein auf den Wattens-Keeper zu, der super abwehrte. Auch kurz vor der Halbzeit hielt er durch zwei Glanzparaden durch Schüsse von Lukas Marthe sein Team im Spiel. Zweite Halbzeit ähnliches Bild. Wir waren spielbestimmend und ließen ihnen keine Räume. In der 72. Minute eine wunderschöne Aktion über die linke Seite, Nevio Zotz wurde im Strafraum gefault. Elfmeter. Silvano Soraperra wäre eigentlich der Elfmeterschütze, doch das Ausnahmetalent Nevio Zotz bittet den Kapitän, ihn zu schießen lassen. Der Jungspund eiskalt und 1:0 für die SPG Mieming. Auch Wattens hatte noch eine gute Chance in der 85. Minuten durch einen Freistoß aus zwanzig Metern, den Kevin Gstrein sensationell hielt. Ein Spiel auf Augenhöhe. Trotzdem war der Sieg sehr verdient. Es war eine Meisterleistung! Der Verein kann sehr stolz auf diese Meisterschaft sein. Für mich persönlich war es ein sehr schöner Abschied als Coach!“

Sistrans und Sölden teilen Punkte

Mario Niederkofler, Trainer SV Sistrans: „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen. Spielerisch klar besser – aber kein Treffer für meine Mannschaft. Die zweite Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Wir konnten durch einen Strafstoß von Christoph Pöttinger in der 57. Minute in Führung gehen. Sölden sehr stark – holt in der 73. Minute auf und stellt durch Andreas Gritsch auf 1:1. Beide Mannschaften hätten einen Dreier holen können, am Ende aber ein 1:1“

