Kantersieg von Imst II gegen Roppen/Karres!

Details Sonntag, 18. Juni 2023 23:54

In der letzten Runde der Bezirksliga West kam es zum Gipfeltreffen zwischen SPG Sölden und der SPG Mieminger Plateau. Mieming stand aber bereits als Meister fest, Sölden als Vizemeister und zweiter Aufsteiger. Mieming setzt sich mit 4:1 durch. Kantersieg im Ausmaß von 9:0 für den SC Sparkasse Imst II gegen die SPG Roppen/Karres. In die Abstiegsrelegation muss St. Leonhard – Gegner am 20. und 24. Juni ist der Tabellenletzte aus dem Osten, der FC Aschau. Das erste Spiel am 20.6. 2023 wird ab 19:30 Uhr in Aschau gespielt, das Rückspiel am 24. Juni ab 19:30 Uhr in St. Leonhard.

Roppen/Karres verliert in Imst fast zweistellig!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Das Ergebnis von 9:0 spricht für sich, wir waren von der ersten Minute bis zu letzten überlegen. Es war eine Machtdemonstration. Die Jungs haben gegen Roppen alles umgesetzt, was wir besprochen haben, sie haben im letzten Spiel nochmals alles gegeben, Chapeau ans Team. Die Torschützen waren Patrick Tilg (3), Kevin Tilg (2), Tobias Fleischmann, Maximilian Huber, Fabian Huber und Jan Schranz.

Diese Rückrunde war sensationell: Ohne Niederlage zu bleiben, war richtig stark, ich denke, auch wenn die Hinrunde für uns sehr schwierig war, haben die Jungs heuer so viele Schritte nach vorne gemacht! Die Entwicklung der jungen Spieler ist richtig gut. Ich bin stolz auf mein Team und kann der Mannschaft für dieses Spiel und die Rückrunde nur gratulieren!“

Imst II ganz klar die Nummer eins der Rückrunde!

Mit 33 Zählern war der SC Sparkasse Imst II das dominierende Team der Rückrunde – zehn Siege und drei Remis. Mit Respektabstand von sieben Punkten folgt SPG Sölden als Nummer zwei, einen weiteren Punkt weniger holt Mieminger Plateau, es reicht aber am Ende nach der starken Hinrunde für den Titel.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei