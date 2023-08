Oetz/Sautens gelingt erster Dreier in der Bezirksliga – Imst II nach Auswärtssieg gegen Lechtal an der Tabellenspitze

Details Montag, 14. August 2023 02:26

Auftakt zur Punktejagd in der Bezirksliga West 2023/24. Der SC Sparkasse Imst II und der FC Patscherkofel gewinnen auswärts gegen Lechtal bzw. zu Hause gegen Sistrans mit 3:0 und setzen sich an die Tabellenspitze. Sehr eng und spannend das Duell zwischen der SPG Oetz/Sautens und dem FC St. Leonhard. Die SPG siegt mit 3:2. Ebenfalls Dreier holen Veldidena (3:2 gegen Telfs II) und Navis (3:1 gegen WSG Tirol 1c.

Oetz/Sautens und St. Leonhard liefern sich engen Fight!

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Turbulenter Beginn mit je einem Tor auf beiden Seiten. Sandro Neurauter trifft für die Gäste, Julian Kometer für meine Mannschaft. Leider brauchen wir immer eine kurze Zeit, um nach Anpiff ins Spiel zu finden. Mit Fortdauer des Spiels wurden wir besser und griffiger und hatten auch einige Chancen. Durch eine Unachtsamkeit haben wir dann das zweite Gegentor bekommen – 2:1 in der 33. Minute durch Julian Mair für St. Leonhard. Wir konnten aber noch vor der Halbzeit durch Manuel Wedam ausgleichen! In der zweiten Halbzeit waren wir von Anfang an spielbestimmend! Klar besser und wir konnten auch gleich mit unserem dritten Tor in Führung gehen – Torschütze war Sascha Neurauter. Leider haben wir dann zu viele Chancen nicht verwerten können. Teilweise Unvermögen, aber auch zu wenig kaltschnäuzig! Unterm Strich ein verdienter erster Heimerfolg in der Bezirksliga West!“

Imst II feiert Dreier am Sportplatz Stanzach

Dominic Partl, Trainer SC Sparkasse Imst II: „3:0 Sieg für unsere Juniors zum Saisonauftakt gegen die SPG Lechtal! Meine Mannschaft spielte von Anfang an mutig nach vorne und vergab in den ersten fünfzehn Minuten zwei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. In der 22. Minute setzte sich aber dann Tobias Fleischmann über die linke Seite durch und brachte unser Team mit 1:0 in Führung! Lechtal tat sich gegen meine gut organisierte Defensive schwer, sich durchzusetzen und konnte kaum gefährliche Situationen herausspielen. In der zweiten Halbzeit war es dann Kevin Tilg, der in der 52. Minute nach schöner Vorarbeit von unserem Kapitän Patrick Tilg uns mit 2:0 in Führung brachte. Wir hatten das Spiel längst unter Kontrolle und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Bis dann Kampfmannschaft Debütant Sandro Höllrigl (Bj 2007) nach einem Tormannfehler eiskalt das 3:0 schoss. Auch Philip Fleck (Bj 2007) und Özer Kurt(Bj 2006) bekamen ihre ersten Spielminuten im Kampfmannschaftsbereich! Wichtiger Sieg zum Auftakt gegen die kampfbetont auftretende Elf von Lechtal. Jetzt heißt es nächste Woche im ersten Heimspiel am Freitag, dem 18. August 2023, gegen Sellrain nachzulegen!“ (Quelle: SC Imst facebook)

