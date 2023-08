St. Leonhard holt ersten Dreier nach spannender Partie gegen Roppen

Details Dienstag, 22. August 2023 01:24

Drei Mannschaften der Bezirksliga West mussten auch in Runde zwei die weiße Weste nicht ausziehen. Leader Imst II feiert einen 8:1-Kantersieg gegen Sellraintal, Patscherkofel bezwingt Fliess mit 4:0 und Navis halt ein 3:1 gegen Veldidena. Sehr spannend das Duell zwischen dem FC St. Leonhard und der SU Roppen. St. Leonhard geht in Führung, gerät 1:2 in Rückstand und gewinnt am Ende mit 4:3. St. Leonhard fährt damit die ersten Punkte ein. Ohne Zähler bislang nur WSG Tirol 1c, die auswärts gegen Lechtal 1:3 unterliegen.

Spielanalyse St. Leonhard gegen Roppen von Manuel Gundolf

Manuel Gundolf, Obmann FC St. Leonhard: „Wir starteten gut und griffig in die Partie, waren sehr gut in den Zweikämpfen und sehr aggressiv. Wir gingen so dann auch früh nach einem abgefälschten Freistoß durch Max Dobler in Führung. Nach der Führung gab man das Spiel aus der Hand und verlor im Mittelfeld sehr viele Zweikämpfe. So stand es nach 24 Minuten und zwei Eigenfehler plötzlich 1:2 für die SU Roppen. Dominik Thurner und Marcel Kreuzer haben für Roppen getroffen. Unsere Jungs zeigten aber prompt eine Reaktion und konnten in Minute 30 nach einer sehr feinen Aktion durch Sandro Neurauter auf 2:2 stellen und lediglich drei Minuten später durch einem herrlichen Freistoß von Julian Mair ging St. Leonhard mit 3:2 in Führung.

In Halbzeit zwei zeigte Schiedsrichter Mario Haselwanter nach Foul an Julian Mair auf den Punkt. Diesen verwandelte wiederum Max Dobler eiskalt und konnte so erstmals auf einen zwei Torevorsprung stellen. Im Anschluss eine sehr zerfahrene Partie mit vielen Aktionen zwischen den Strafräumen der Mannschaften. In Minute 90 fiel nach einem Standard das 4:3 für die SU Roppen durch Jonas Gritsch. Dabei blieb es aber schlussendlich Gott sei Dank und wir konnten die ersten Punkte der neuen Saison einfahren!“

