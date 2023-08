Wilten verliert stark ersatzgeschwächt in Roppen klar

Details Montag, 28. August 2023 14:06

Extrem schwierige Aufgabe für den SK Wilten in der dritten Runde der Bezirksliga West. Fünf Stammspieler fehlen beim Auswärtsmatch gegen die SU Roppen, am Ende steht eine klare 1:5-Niederlage. Klare Erfolge auch für Sellraintal gegen St. Leonhard (6:1) und Fliess gegen Telfs II (6:0).

Wilten fehlten in Roppen fünf Stammspieler

Andreas Ties, Trainer SK Wilten: „In der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel gefunden, Roppen ganz klar die bessere Mannschaft. Treffer von Lukas Zoller in der elften, Jonas Gritsch in der 18. und Marcel Kreuzer in der 35. Minute. In Halbzeit zwei haben wir uns ein wenig gefangen, aber durch das 4:0 in der 48. Minute durch Marcel Kreuzer war das Spiel schon vorzeitig gelaufen. Luca Rieger stellt noch auf 5:0 für Roppen, Ehrentreffer für meine Mannschaft durch Luka Lazic. Das Fehlen von fünf Stammspielern konnten wir leider nicht kompensieren!“

Imst II und Patscherkofel mit weißer Weste

Imst II hat die Tabellenführung nach Runde drei mit einem 5:2 bei der WSG Tirol 1c verteidigt. Aber auch Patscherkofel hat noch keinen Punkt abgeben müssen – 2:1 Erfolg bei der SPG Oetz/Sautens. Dahinter noch ungeschlagen der SV Navis, der in Runde drei ein 1:1 in Sistrans holt. Riesensätze nach oben in der Tabelle machen Roppen und auch Fliess, Telfs II kommt in Fliess 0:6 unter die Räder. Kantersieg auch für Sellraintal mit einem 6:1 gegen St. Leonhard.

