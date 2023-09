Oetz/Sautens und Telfs II trennen sich 2:2

Details Montag, 04. September 2023 16:44

In der Bezirksliga West enteilt das Top-Duo Imst II und Patscherkofel der Konkurrenz. Fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger Fliess, Wilten und Navis haben Imst II (4:2 gegen St. Leonhard) und Patscherkofel (3:2 gegen Roppen) nach vier Runden bereits herausgeholt. Im unteren Tabellendritten trennen sich nach einem spannenden Spiel die SPG Oetz/Sautens und Telfs II 2:2.

Coach von Oetz/Sautens: „Am Sportplatz Emat werden noch einige Punkte lassen müssen!“

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie mit Anfangsvorteil für Telfs. Daraus resultierend das 1:0 durch einen Elfmeter für die Gastgeber in der 18. Minute, verwandelt von Bedran Özgen. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurden wir besser und hätten zweimal ausgleichen können und müssten zudem zwei klare Elfmeter bekommen. Einmal Foul, einmal klares Handspiel - leider hat das der Schiedsrichter nicht so gesehen, was er auch nicht kann bei der Laufleistung! Zum Ende der ersten Halbzeit dann doch noch der Ausgleich zum 1:1 durch eine schöne Seitenverlagerung und super Abschluss durch Wedam Manuel!

Starker Beginn in Halbzeit zwei von uns - das 2:1 in der 49. Minute durch Sascha Neurauter entstand nach einem starken Kombinationsspiel über die Mitte und coolen Abschluss! Leider konnten wir in dieser Phase nicht nachlegen - hätten da noch zwei, drei Chancen nützen müssen. Telfs wurde besser und konnte in der 74. Minute durch Bedran Özgen ausgleichen. Anschließend war es ein hin und her mit keinen zwingenden Chancen auf beiden Seiten! Leider ist die Schiedsrichterleistung alles andere wie zufriedenstellend. Es steht uns zwar nicht zu, dies zu analysieren, aber die Laufleistung muss ich anführen. Zudem verlangt er vorher Respekt und ist selbst weit weg davon!

Unterm Strich ein gerechtes Remis - Telfs 1b ist eine junge gute Mannschaft und wurde bis jetzt sicher unter Ihrem Wert geschlagen. Am Sportplatz Emat werden noch einige Ihre Punkte liegen lassen müssen!“

