Knappe Niederlage von WSG Tirol 1c in Sistrans – Fliess lässt mit Sieg gegen Lechtal nicht locker!

Details Samstag, 09. September 2023 01:45

Drei Partien der fünften Runde der Bezirksliga West wurden bereits am Freitag, dem 8. September 2023, gespielt. Die SPG Lechtal ist dem FC Fliess mit 1:5 unterlegen und die körperlich robust und erfahrene Mannschaft des SV Sistrans setzt sich 2:1 gegen WSG Tirol 1c durch. Einen Kantersieg feiert mit 5:0 Roppen gegen Telfs II.

Sistrans körperbetont, aber fair: Damit kommen die jungen WSG Kicker nicht gut klar!

Rainer Berger, Trainer WSG Tirol 1c: „Ein sehr intensives und eins ehr körperbetontes Spiel. Ein nicht ganz unverdienter Sieg von Sistrans, aber dem Spielverlauf nach war eigentlich jeder Ausgang im Bereich des Möglichen. In den ersten fünfundzwanzig Minuten waren wir sehr stark, die Führung in der 17. Minute durch Max Schraffl sicherlich verdient. Sistrans sehr körperbetont, aber nicht unfair. Trotzdem kommen meine jungen Spieler mit dieser Spielanlage des Gegners nicht gut zurecht. So gelingt Sistrans nur vier Minuten nach unserer Führung aus einem Strafstoß von Nicolas Grassmayr der Ausgleich. In der 60. Minute dann der Siegestreffer der Heimelf durch Jonas Gapp!“

Lechtal spielerisch stark, aber Fliess im Abschluss eine Klasse besser!

Jürgen Graber, Trainer FC Fliess: „Wichtig war natürlich die schnelle Führung in der fünften Minute durch Luca Siehs. David Ressler hat in Minute vierundzwanzig nachgelegt, wir hätten aber schon in dieser Phase ein oder zwei weitere Treffer erzielen können. Lechtal spielerisch ausgezeichnet, aber im Abschluss klappt es nicht so recht. Trotzdem wundert mich, dass Lechtal nicht schon mehr Punkte gesammelt hat. Lechtal kommt in der 28. Minute durch Alexander Selb auf 1:2 heran. In Hälfte zwei sind wir dann aber das stärkere Team. Treffer von Patrick Schütz aus einem Strafstoß von David Ressler und Luca Siehs bescheren uns aber am Ende drei weitere sichere Punkte!“

