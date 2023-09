Sechs Treffer zwischen St. Leonhard und Wilten – Sellraintal setzt sich gegen Patscherkofel durch

Details Dienstag, 12. September 2023 00:49

Erste Niederlage für den FC Patscherkofel in der fünften Runde der Bezirksliga West. Beim jüngsten Team der Liga, dem FC Sellraintal, muss sich Patscherkofel mit 2:3 geschlagen geben. Aber auch Leader Imst II lässt die ersten Punkte liegen, ein 2:2 beim FC Veldidena Innsbruck. Sechs Treffer und ein 3:3 am Ende gibt es beim Duell des FC St. Leonhard gegen den SK Wilten.

Dramatischer Schlagabtausch zwischen St. Leonhard und Wilten

Andreas Ties, Trainer SK Wilten: „Wir begannen das Spiel druckvoll, aber konnten aus den herausgespielten Chancen leider kein Tor erzielen. In der 43, Minute war es dann so weit und wir gingen durch Daniel Klaiber mit 0:1 in Führung. Im Gegenzug erhielten wir aber das 1:1 nach einem Blackout unserer Abwehr durch Julian Mair. Und eine Minute später kam es dann noch dicker und die Heimmannschaft erzielte nach einem Fehler unseres Goalie die 2:1 Führung – Torschütze abermals Julian Mair.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Daniel Klaiber, der für uns in der 59. Minute zum 2:2 traf. Doch St. Leonhard antwortete erneut mit einem Tor von Mair, der aus einem Weitschuss das 3:2 erzielte. In der Schlussphase des Spiels fanden wir noch einige Torchancen vor, die wir leider nicht nutzen konnten. In der Nachspielzeit wurde Tobias Kammerer im 16er zu Fall gebracht. Den verhängten Elfer konnte Daniel Klaiber Daniel zum verdienten 3:3 verwandeln. So blieb es am Ende bei einem Unentschieden.

Ein spannendes und unterhaltsames Spiel mit vielen Toren. Beide Mannschaften zeigten eine gute Leistung und hatten Chancen auf den Sieg!“

Junge Kicker von Sellraintal bezwingen Patscherkofel

Marco Holzknecht, Obmann FC Sellraintal: „Ein brutaler Schlagabtausch in der ersten Hälfte. Wir konnten in der 15. Minute durch Felix Zit in Führung gehen, die Gäste haben in der 33. Minute durch David Seidner ausgeglichen. Aber nur vier Minuten später brachte uns Paul Kofler wieder in Führung. In Hälfte zwei kann zunächst Simon Thurnbichler aus einem Strafstoß erneut ausgleichen. Drei Minute vor Schluss fixiert aber Manuel Reimair den 3:2 Erfolg für uns. Ein verdienter Sieg aus meiner Sicht. Die Gäste waren nicht in der Lage, das Spiel zu drehen. Unsere Mannschaft ist die jüngste in der Liga mit einem Durchschnittsalter von neunzehn Jahren!“

