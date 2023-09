Sistrans rückt auf Platz vier vor – FC Veldidena im freien Fall

Details Dienstag, 19. September 2023 01:38

Imst II konnte in der 6. Runde der Bezirksliga West mit einem 3:2 gegen St. Leonhard die Tabellenführung verteidigen. Verfolger Patscherkofel gewinnt gegen St. Leonhard mit 5:0. Fliess verliert etwas an Boden – nur 1:1 bei WSG Tirol 1c. Durch ein 4:1 holte sich Sistrans drei Punkte bei FC Veldidena. Auf dem Papier ging SV Sistrans als Favorit ins Spiel gegen Veldidena – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Sistrans geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Kaan Eker das schnelle 1:0 für FC Veldidena Innsbruck erzielte. Nicolas Grassmayr schockte FC Veldidena und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Sistrans (13./28.). Silvio Hanni beförderte das Leder zum 3:1 von Sistrans in die Maschen (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jonathan Singer für einen Treffer sorgte (96.). Am Ende verbuchte SV Sistrans gegen Veldidena einen Sieg.

Für FC Veldidena Innsbruck gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Veldidena bislang noch nicht. Der Angriff von FC Veldidena ist mit neun Treffern der erfolgloseste der Bezirksliga West. Die bisherige Saisonbilanz von FC Veldidena Innsbruck bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Sistrans machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich SV Sistrans bisher geschlagen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste FC Veldidena im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Sistrans kassierte insgesamt gerade einmal einen Gegentreffer pro Begegnung. Veldidena steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Sistrans mit aktuell elf Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag tritt FC Veldidena Innsbruck bei FC Fliess an, während Sistrans einen Tag zuvor SC Imst 1b empfängt.

Bezirksliga West: FC Veldidena Innsbruck – SV Sistrans, 1:4 (1:3)

96 Jonathan Singer 1:4

39 Silvio Hanni 1:3

28 Nicolas Grassmayr 1:2

13 Nicolas Grassmayr 1:1

1 Kaan Eker 1:0

