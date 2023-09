Patscherkofel verpasst mit Niederlage in Wilten Sprung an die Tabellenspitze

Details Dienstag, 26. September 2023 00:28

Wesentlich enger an der Tabellenspitze ist es nach der 7. Runde der Bezirksliga West geworden. Leader Imst II muss die erste Niederlage hinnehmen und die Verfolger rücken heran. Lediglich der FC Patscherkofel kann die Niederlage von Imst nicht nützen, um die Tabellenführung zu übernehmen. Beim SK Wilten gibt es eine überraschende 2:4 Niederlage.

Starker Auftritt von Wilten gegen Patscherkofel

Andreas Ties, Trainer SK Wilten: „Der SK Wilten startete furios in die Partie und ging bereits in der 10. Minute durch Tobias Kammerer in Führung. In der 35. Minute erhöhte Felix Gronbach auf 2:0. Die SPG Patscherkofel kam vor der Pause noch zum Anschlusstreffer, als Daniel Falch ins eigene Tor traf.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Klaiber per Strafstoß auf 3:1. Stefan Sandbichler gelang der Anschlusstreffer für die Gäste, aber Felix Gronbach sorgte in der Nachspielzeit für den 4:2 Siegtreffer für den SK Wilten.

Der SK Wilten hat das Topspiel der Bezirksliga West mit 4:2 gewonnen und bleibt damit in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Die SPG Patscherkofel verpasste die Chance, den Tabellenführer zu verdrängen.

Erste Niederlage von Imst II

Einer der großen Sieger der Runde ist der SV Sistrans, der den Tabellenführer Imst II mit 4:2 besiegen kann und damit selbst dem Leader bis auf zwei Punkte nahe kommt. Imst kann die Tabellenführung halten, da Verfolger Patscherkofel ebenfalls in Wilten unterliegt. Fliess gehört ebenfalls zu den großen Siegern der Runde. Mit einem 2:0 gegen Veldidena liegt man wie Sistrans nur zwei Punkte hinter Imst. Die Top-5 trennen lediglich drei Punkte.

