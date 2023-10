Navis und St. Leonhard teilen Punkte

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 01:40

In der achten Runde der Bezirksliga West hat der SV Navis mit einem 1:1 zu Hause gegen den FC Siglu St. Leonhard ein wenig den direkten Kontakt zur Aufstiegszone verloren. Der FC Fliess setzt sich mit einem 2:1 in Sistrans auf Platz zwei der Tabelle. Leader Imst II lässt im Spitzenspiel Patscherkofel keine Chance und gewinnt 3:0. Nach Verlustpunkten mischt auch Roppen nach einem 5:0 bei der WSG Tirol 1c ganz oben mit.

Navis gegen St. Leonhard in der Analyse

Daniel Hilber, Trainer SV Navis: „Nicht überraschend eine sehr schwere Partie für meine Mannschaft. Wir sind nicht gut aufgetreten, nicht so, wie wir uns es vorgestellt hatten. Die Gäste sind in der 65. Minute durch Julian Mair in Führung gegangen. Am Ende aber dann doch ein 1:1 durch einen Treffer von Florian Moser vier Minuten nach der Führung von St. Leonhard.“

Fabian Melmer, FC St. Leonhard: „Sehr kampfbetont und ausgeglichen. Eine Riesenchance zur Führung für uns, aber keine Treffer zur Pause. Am Ende ein offener Schlagabtausch nach dem 1:1. Beide Mannschaften hätten noch gewinnen können, aber wir nehmen den Punkt gerne mit!

