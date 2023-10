Sechs Treffer zwischen Veldidena Innsbruck und Wilten

Details Montag, 30. Oktober 2023 01:24

Ein attraktives Derby gab es in der 12. Runde der Bezirksliga West am Besele zu sehen. Der FC Veldidena Innsbruck empfing den SK Wilten, der lange Phasen der Partie dominierte, aber auch zu viele Eigenfehler gemacht hat. Am Ende stand es 3:3. Imst II hat die Tabellenführung mit einer überraschenden 1:2 Heimniederlage gegen den SV Navis verloren. Die SU Roppen steht nun ganz oben – 2:1 bei der SPG Oetz/Sautens. Punktgleich auf Platz zwei Fliess, die Sellraintal knapp mit 1:0 besiegen konnten.

Wilten über lange Phasen dominant!

Andreas Ties, Trainer SK Wilten: „Der SK Wilten hat am Samstagnachmittag das Besele Derby als Auswärtsmannschaft gegen den FC Veldidena gleich vom Start an dominiert und ging in der 31. Minute verdient durch Tobias Kammerer mit 0:1 in Führung. Nach dem 0:1 kam beim SKW ein wenig Sand ins Getriebe und kurz vor der Halbzeit erzielte der FC Veldidena nach einer misslungenen Abwehr des Torwartes der Wiltener durch Mihaita-Nicolae Zbanca das 1:1

Nach der Pause dominierte der SK Wilten weiter das Spiel und kam in der 62. Minute durch Tobias Kammerer zur verdienten 1:2 Führung. Anschließend wurden von den Wiltenern noch einige Toptorchancen heraus gespielt, die nicht verwertet werden konnten. Und wie es im Fußball ist, Tore, die man nicht schießt, bekommt man. In der 72. war es dann so weit! Bei einem misslungenen Abwehrversuch von Daniel Falch im 16er prallte der Ball von Tobias Fischnaller ab ins Tor zum 2:2 Ausgleich. Damit nicht genug! Nach einem katastrophalen Abspielfehler in der Wiltner Defensive kam die Veldidena in der 83. durch Fabian Grollitsch noch zur 3:2 Führung.

In den verbleibenden Spielminuten warfen die Wiltener nochmals alles nach vorne und nach einer daraus entstandener Torchance konnte ein Feldspieler der Veldidena nur mehr mit der Hand auf der Torlinie den Ball abwehren, worauf es zum Ausschluss des Spielers Mahmood Al-Alyan) und einen Elfmeter für Wilten kam. Dieser Elfmeter wurde von Tobias Kammerer zum hochverdienten 3:3 verwertet!“

