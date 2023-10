Roppen erobert nach Sieg gegen Fliess Tabellenplatz zwei – St. Leonhard setzt sich vom Tabellenletzten Oetz/Sautens ab

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:41

Nach der elften Runde der Bezirksliga West ist die Tabellenspitze nicht mehr wiederzuerkennen. Imst II hat mit einem 5:2 bei Oetz/Sautens die Tabellenführung übernommen. Das Spitzenspiel zwischen der SU Roppen und dem FC Fliess kann Roppen mit 3:1 für sich entscheiden und verdrängt damit Fliess auf Tabellenplatz drei. Patscherkofel (2:0 gegen Lechtal) und Sistrans (2:1 auswärts gegen Sellraintal) bleiben aber auf Schlagdistanz. Die SPG Oetz/Sautens hat als Tabellenletzter allerdings den Anschluss an das Feld verloren. Fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten FC St. Leonhard, die sich gegen den FC Veldidena Innsbruck mit 4:2 durchsetzen.

Roppen gewinnt das Spitzenspiel gegen Fliess

Simon Neurauter, Trainer SU Roppen: „Das war ein echtes Spitzenspiel und hat alles geboten, was man sich erwarten konnte. Wir konnten in der 17. Minute durch ein Eigentor in Führung gehen und kurze Zeit danach trifft Christof Huter nach schöner Kombination zum 2:0. Fliess hat in der ersten Hälfte einen Strafstoß vergeben und so ging es mit 2:0 in die Pause. In Hälfte zwei hat Fliess großen Druck ausgeübt und ist auch durch einen Strafstoß in der 51. Minute von Tobias Zangerle auf 1:2 herangekommen. Acht Minuten später konnten wir aber durch Marcel Kreuzer das 3:1 erzielen. Aus meiner Sicht ein verdienter und natürlich auch extrem wichtiger Dreier für unsere Mannschaft!“

St. Leonhard mit wichtigem Dreier gegen Veldidena

Erwin Melmer, Trainer FC St. Leonhard: „In Summe ein verdienter Sieg von unserer Mannschaft. Viele sehr junge Spieler wieder in der Mannschaft und die Führung durch einen Weitschuss von Maximilian Dobler in der 21. Minute. Sechs Minuten später das 2:0 durch Julian Mair. Mit 2:0 ging es in die Pause, die Gäste hatten zu Beginn der zweiten Hälfte die beste Phase und haben uns unter Druck gesetzt. Fabian Grollitsch ist dann in der 51. Minute das 2:1 gelungen. Höchst erfreulich das 3:1 durch unseren fünfzehnjährigen Roland Neururer zum 3:1 in der 54. Minute. Ein ganz toller Flugkopfball! Julian Mair konnte noch auf 4:1 stellen, die Gäste schaffen noch das 4:2 durch Fabian Grollitsch.“

