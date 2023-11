Patscherkofel dreht 1:4 Rückstand gegen Veldidena

Details Dienstag, 07. November 2023 00:34

Führungswechsel zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga West. Im Spitzenspiel bezwingt Imst II SU Roppen auswärts mit 6:3 und sichert sich den Herbstmeistertitel. Auch Platz zwei wird neu besetzt durch den FC Patscherkofel! Patscherkofel dreht einen 1:4 Rückstand zur Pause in einen 7:4 Erfolg. Der Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Fliess, die Partie in St. Leonhard kann erst Anfang April wetterbedingt nachgetragen werden.

FC Patscherkofel ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Fabian Grollitsch sein Team in der zweiten Minute. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Alexander Oberwalder bereits wenig später besorgte (7.). Sechs Minuten später ging Veldidena durch den zweiten Treffer von Grollitsch in Führung. Für die Vorentscheidung waren Luis Lozada Cherrez (19.) und Edgard Jung (26.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Bis zur Pause hielt die Defensive von Patscherkofel dicht, sodass sich der Vorsprung von FC Veldidena Innsbruck nicht weiter vergrößerte. Eine starke Leistung zeigte Nemanja Markovic, der sich mit einem Doppelpack für FC Patscherkofel beim Trainer empfahl (52./58.). In der 68. Minute war Oberwalder mit dem Ausgleich zum 4:4 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! FC Veldidena kam nicht mehr ins Spiel zurück, Vitus Simonek brachte Patscherkofel sogar in Führung (73.). Die 70. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Jung von Veldidena flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Der Gast ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot FC Patscherkofel nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Patscherkofel schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 28 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Mit 38 geschossenen Toren gehört das Heimteam offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga West. Die bisherige Spielzeit von FC Patscherkofel ist weiter von Erfolg gekrönt. Patscherkofel verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird FC Patscherkofel die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

FC Veldidena Innsbruck muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Veldidena muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. Veldidena schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 40 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Veldidena Innsbruck alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte FC Veldidena kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 23.03.2024 für Patscherkofel zum Auswärtsspiel gegen SV Sistrans. Veldidena tritt am gleichen Tag bei SV Telfs 1b an.

Bezirksliga West: FC Patscherkofel – FC Veldidena Innsbruck, 7:4 (1:4)

95 Vitus Simonek 7:4

81 Tommaso Compagno 6:4

73 Vitus Simonek 5:4

68 Alexander Oberwalder 4:4

58 Nemanja Markovic 3:4

52 Nemanja Markovic 2:4

26 Edgard Jung 1:4

19 Luis Lozada Cherrez 1:3

13 Fabian Grollitsch 1:2

7 Alexander Oberwalder 1:1

2 Fabian Grollitsch 0:1

