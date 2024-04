Leader Imst II in St. Leonhard souverän – Wilten gewinnt in der Melacharena gegen Sellraintal

Details Sonntag, 14. April 2024 13:23

Im Spitzenspiel der 17. Runde der Bezirksliga West konnte sich SU Roppen gegen den FC Patscherkofel mit 3:2 durchsetzen und damit Tabellenplatz zwei erobern. Der SC Sparkasse Imst II konnte mit einem 4:0 beim FC St. Leonhard die Tabellenführung untermauern. Auch der SK Wilten siegt auswärts – beim FC Sellraintal erobert man mit einem 3:1 drei Punkte.

Doppelpack von Tobias Fleischmann und Patrick Tilg für Imst II in St. Leonhard

Dominic Bartl, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Wir haben gewusst, drei Punkte sind für den Tabellenführer in St. Leonhard Pflicht. Aber die Heimelf hat es uns sehr schwer gemacht. Elf Mann haben mit Einsatz verteidigt. Wir haben den ball gut laufen lassen, aber es war trotzdem ein Geduldsspiel. Aufgrund unserer Kaderstärke waren wir überzeugt, das Spiel gewinnen zu können, aber der erste Treffer ist erst in Minute 31 durch Tobias Fleischmann per direktem Freistoß gelungen. Auch die zweite Hälfte war vom Spielverlauf ähnlich wie Hälfte eins. Über eine Einzelaktion von Patrick Tilg in der 50. Minute ist uns aber relativ früh das 2:0 gelungen. Patrick macht mit einem Schuss aus 25 Metern in der 69. Minute das 3:0. Tobias Fleischmann setzt mit dem 4:0 in der 75. Minute den Schlusspunkt. Eine klare Sache, aber spielerisch war es qualitativ etwas zu wenig, was von meiner Mannschaft heute gekommen ist!“

Sellraintal mit Defensivkonzept gegen Wilten

Andreas Ties, Trainer SK Wilten: „Ein Spiel auf einer schiefen Ebene Richtung Tor der Hausherren. Wir haben jede Menge Chancen vernebelt und vier- oder fünfmal nur die Latte getroffen. Allerdings konnten wir aber auch schnell in Minute fünf durch Alexander Beyl in Führung gehen. Die zweite Hälfte eher mau. Das 1:1 in der 48. Minute durch Paul Kofler, wir konnten aber schnell antworten mit dem 2:1 durch Alexander Hauser. In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren auch gute Möglichkeiten. In der 88. Minute hat dann Daniel Falch mit dem 3:1 den Sack zugemacht. Der Dreier ist aber absolut verdient und gerecht.“

