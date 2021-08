Doppelpack von Thomas Schwaz für Vomp – 2:2 in Kirchdorf

Details Montag, 02. August 2021 21:46

Hopfgarten/Itter ist die einzige Mannschaft in der Gebietsliga Ost, die nach zwei Runden noch keinen Punkt abgeben musste. Im Spitzenspiel gegen Jenbach gab es einen 2:1 Erfolg. Der SV Steinbacher Kirchdorf spielt zuhause gegen Vomp 2:2 und hat damit so wie Pillerseetal, Breitenbach, Rinn/Tulfes und Finkenberg vier Punkte am Konto.

Thomas Schwarz war nicht zu stoppen

Nikolaos Kardakaris, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf: „Gegen Vomp beenden wir das Spiel mit einem Punkt. Vomp ist defensiv ein sehr gut organisiertes Team mit zwei sehr guten und gefährlichen Stürmern. Leider hatten wir nicht die gleiche Konzentration und den Fokus auf unseren Defensivplan wie gegen Jenbach und konnten Thomas Schwarz nicht stoppen, der in den entscheidenden Spielminuten zwei Tore schoss.

Wir lagen zweimal mit einem Tor zurück und gegen eine sehr kompakte und gut organisierte Mannschaft war es sehr schwer, Chancen zu erarbeiten. Unsere Fehlentscheidungen beim letzten Pass haben uns nicht mehr als vier bis fünf gute Torchancen zu erarbeiten. Zum Glück haben wir es mit unserem Kampfgeist zweimal geschafft, das Spiel auszugleichen. Markus Thanner in der 21. Minute zum 1:1 und Dominik Hechenberger in der 63. Minute zum 2:2. Ich finde das Ergebnis fair und ich glaube, dass beide Mannschaften noch ein Tor schießen und damit einen Sieg hätten holen können. Mein Team muss lernen, jedes Wochenende die gleiche Leistung mit der gleichen Konzentration und Anstrengung zu erbringen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.

Dominik Hechenberger (Rechtsaußen Mittelfeldspieler), der den Ausgleichstreffer erzielte, und Sebastian Almberger (Stürmer), der mit einigen sehr schönen Offensiv-Kreationen eine ständige Gefahr darstellte, verdienen es meiner Meinung nach, im Team der Runde zu sein.“

