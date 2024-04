Gelungene Cup-Generalprobe für die Haller Löwen gegen Längenfeld und Wacker Innsbruck in Brixen

Details Sonntag, 28. April 2024 00:41

Der wichtigste Erfolg der 19. Runde der Tirol Liga ist sicherlich das 3:0 des SC Mils gegen den SV Kirchbichl. Damit hat Mils den zweiten Aufstiegsplatz untermauert. Für Leader FC Wacker Innsbruck lief es beim SV Brixen überraschend eng ab. Nur ein knapper 2:1 Erfolg in einer ziemlich ausgeglichenen Partie. Der SV Hall klettert zunächst auf Tabellenplatz sechs – ein 3:0 gegen den SV Längenfeld. Wacker Innsbruck und Hall blicken nun auf den 30. April bzw. dem 1. Mai. Am 30. April empfängt um 19:15 Uhr Wacker Innsbruck im Kerschdorfer Tirol Cup Viertelfinale Reichenau. Am 1. Mai um 15 Uhr ist Fügen in Hall zu Gast. Aus der Tirol Liga ist auch Münster noch im Rennen – am 1. Mai um 15 Uhr bei den WSG Tirol Juniors. Die vierte Partie steigt am 1.5. um 10:30 Uhr in Wörgl – Volders sorgt für ein Regionalligaduell.

Haller Löwen mit starkem Auftritt gegen Längenfeld

Akif Güclü, Trainer SV Hall: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet. Ein Angriff über rechts in der 11. Minute und die 1:0 Führung durch Pascal Burger. Dann eine Riesenchance auf das 2:0, die leider vergeben wurde. Zwischen der 25. und 40. Minute haben wir geschwächelt. In dieser Phase kam Längenfeld zu einer oder zwei sehr guten Möglichkeiten. Knapp vor der Pause abermals eine Möglichkeit für meine Elf auf das 2:0. In die zweite Halbzeit ging es mit angezogener Handbremse. Aber dann ein Strafstoß für unsere Mannschaft in der 69. Minute, den Bora Adam zum 2:0 verwertet. Vier Minuten vor Schluss ein Konter zum 3:0 durch Kemal Yilmaz. Kurz darauf eine Gelb-Rote Karte für die Gäste. Es war ein verdienter Sieg, meine Mannschaft hat tolle Moral gezeigt. Jetzt freuen wir uns ganz besonders auf das Tirol Cup-Viertelfinale am 1. Mai um 15 Uhr zu Hause gegen Fügen und auf die Meisterschaftspartie am 4. Mai um 18 Uhr auswärts gegen Wacker Innsbruck!“

Wacker Innsbruck mit Zitterpartie in Brixen

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Eigentlich sind wir sehr gut in das Spiel gestartet. Nach 28 Minuten stand es 2:0 durch Treffer von Okan Yilmaz und Rami Tedir. Wir haben da vielleicht ein bis zwei Chancen für Brixen zugelassen, aber das dritte Tor auch nicht gemacht. In der 54. Minute das 1:2 von Brixen durch Christopher Grahammer. So wurde es doch eine Zitterpartie. Brixen hatte Chancen auf das 2:2, aber wir auch auf das 3:1. Am Ende blieb es dann beim 2:1 und wir konnten drei weitere wichtige Punkte einfahren!“

