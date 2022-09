Kantersieg von Zell am Ziller in Achenkirch – Weerberg und Kirchberg mit spielerisch enttäuschendem 1:1

Details Montag, 05. September 2022 14:57

Der große Gewinner der sechsten Runde in der Gebietsliga Ost ist der SV Westendorf. Vier Plätze ging es nach dem 3:2 Erfolg im Spitzenspiel gegen Bad Häring nach oben – auf Position zwei! Bittere 1:8 Heimschlappe für den SV Superb Achenkirch gegen den SK Zell am Ziller, dem der große Befreiungsschlag nach durchwachsenem Saisonstart gelingt. Von der spielerischen Linie enttäuschend das 1:1 zwischen dem SV Weerberg und dem SC Kirchberg. Leader Pillerseetal spielt erst am Montag, dem 5.9.22 um 20 Uhr gegen Schwaz II.

Nach Ausschluss keine Chance mehr für Achenkirch gegen Zell am Ziller

Andreas Komutzki, Co-Trainer und sportlicher Leiter SK Zell am Ziller: „Wir sind relativ nervös in die Partie gestartet. Dadurch haben wir einen sehr schnellen, wenn auch in der Entstehung sehr unglücklichen Gegentreffer kassiert. Stefan Dokus stellt in der 2. Minute auf 1:0 für Achenkirch. Bis zum Ausgleich war die Partie ausgeglichen – das 1:1 ist fünf Minuten später Maximilian Schneeberger gelungen. Ab dem 1:1-Ausgleich hatte Achenkirch keine einzige Torchance mehr. Die Gelb/Rote Karte für Achenkirch noch vor dem Halbzeitpfiff hat natürlich dazu beigetragen, dass wir in der zweiten Hälfte drückend überlegen waren. Das 2:1 ist uns schon in der 28. Minute durch Stefan Pair gelungen. Unsere Treffer in der zweiten Halbzeit haben Sebastian Geyer (2), Stefan Pair, Maximilian Schneeberger, Mario Gruber und Adrian Alberto Agramonte Freites erzielt. Damit stand es am Ende 8:1 für Zell am Ziller.

Pauschallob an die komplette Mannschaft, jeder einzelne Spieler hat Moral bewiesen - vor allem nach diesem doch etwas missglücktem Start in die Meisterschaft! Sonderlob an die beiden jungen Spieler Sebastian Geyer (17 Jahre) und Luis Komutzki (16 Jahre) - eine wirklich kämpferisch sowie spielerisch eindrucksvolle Leistung der beiden.“

Beste Spiele SK Zell am Ziller: Stefan Pair (LM), Luis Komutzki (RM), Sebastian Geyer (ST)

Coach von Weerberg nach Remis gegen Kirchberg: „Momentan sind wir nicht besser!“

Martin Kreidl, Trainer SV Weerberg: „Eigentlich war es ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften. Das 0:1 in der elften Minute durch Johannes Sams – an diesem Gegentreffer waren wir selbst schuld. Dann sind wir aber doch ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Nach einer schönen Kombination ist Tobias Fankhauser in der 23. Minute das 1:1 gelungen. Wir sind dann noch besser im Spiel angekommen. Die zweite Halbzeit allerdings hektisch und zerfahren, gegen Ende hat es auch zu regnen begonnen. Aus meiner Sicht ein gerechtes Remis in Summe, Vorteile aber für Kirchberg. Momentan können wir leider nicht besser auftreten, aber wir arbeiten daran!“