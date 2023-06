Kirchberg erobert mit starker Vorstellung in Schwaz Tabellenplatz sechs – Kirchdorf holt sich Meisterschale

Details Sonntag, 18. Juni 2023 16:00

In der letzten Runde der Gebietsliga Ost setzte es für den SV Westendorf beim SK AVZ Pillerseetal eine klare 2:6-Niederlage, Damit war der Weg für den SV Steinbacher Kirchdorf frei – ein 2:2 in Langkampfen reicht klar zum Titelgewinn. Langkampfen konnte sich mit dem extrem wichtigen Punkt gegen den Meister den Klassenerhalt sichern. Vomp ist zwar Achenkirch in einer dramatischen Partie 3:4 unterlegen, kann sich aber trotzdem hauchdünn durch die direkten Duelle vor der Abstiegsrelegation fernhalten. Achenkirch muss in die Abstiegsrelegation, das Hinspiel gegen den Tabellenletzten aus dem Westen, dem FC Tarrenz, wird am 20. Juni 20923 angepfiffen, das Rückspiel am 24. Juni. Aus der Gebietsliga Ost steigen Meister Kirchdorf und Westendorf in die Landesliga auf. Starker Abschluss der Saison vom SC Kirchberg - ein 4:1 Erfolg gegen den SC Eglo Schwaz II.

Junge Kicker von Kirchberg stimmen Coach optimistisch

Gert Van Zoest, Trainer SC Kirchberg: „Das Spiel wurde auf Wunsch von Schwaz auf den Donnerstagabend vorgezogen. Am Anfang ging die Partie ein wenig hin und her, aber der SC Kirchberg spielte auf dem schönen Platz den besseren Fußball. Mit vielen guten Kombinationen wurde die Hintermannschaft von Schwaz auseinandergezogen. In der 13. Minute wurde Roy Meulendijks vom Torwart der Heimelf gefoult und der Elfer wurde von Roy souverän verwandelt. Nach vielen weiteren Chancen, die vergeben wurden, war in 31. Minute unser Torwart geschlagen nach einem schönen Angriff von Schwaz, der durch Mehmet Ayazoglu abgeschlossen wurde. Aber Kirchberg gab weiter Vollgas und schon in der 32. Minute brachte ein guter Pass von Alex Deutschmann zu Roy Meulendijks die 2:1-Führung. Aber noch nicht genug - Kirchberg blieb weiterhin überlegen, musste aber Manuel Ebnicher verletzt austauschen – für ihn kam Gabriel Lukic. Das Spiel wurde aber immer besser und viele schöne Kombinationen wurden gezeigt. In der 45. Minute wurde wieder Roy Meulendijks in der 16er reingeschickt und dem Torwart blieb nichts anderes übrig, als ihn zu foulen. Der Elfer wurde wieder durch Roy zum 3:1 Pausenstand verwertet.

Die zweite Hälfte war etwas mehr ausgeglichen und es gab auch einige Chancen für Schwaz. Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe das nächste Tor fiel. Und wieder war es der Torwart von Schwaz, der Roy Meulendijks zu Fall brachte und Roy verwandelte zum 4:1 Endstand. Dass aber der SC Kirchberg in der kommenden Saison auf die Jugend setzt, war heute deutlich zu erkennen. Der fünfzehnjährige Lukas Niedermühlbicher spielte neunzig Minuten hervorragend mit und in der 65. Minute kam auch der sechzehnjährige Maxi Hauser rein. Ein gutes letztes Spiel für die Mannschaft, das optimistisch für die kommende Saison stimmt!“

