Kirchdorf holt Titel – Relegations-Hinspielergebnisse vom 20. Juni 2023

Details Mittwoch, 21. Juni 2023 01:15

Nur lachende Gesichter gab es in der letzten Runde der Gebietsliga Ost nach dem Duell zwischen dem SV Langkampfen und dem SV Steinbacher Kirchdorf. Mit dem 2:2 konnte sich Kirchdorf den Titel sichern und Langkampfen ist der Abstiegsrelegation entgangen. Achenkirch musste in die Abstiegsrelegation, konnte das Hinspiel am 20. Juni 2023 gegen Tarrenz mit 2:1 gewinnen. Ebbs hat mit einem 1:0 Erfolg gegen Hall die Chance gewahrt, in die Regionalliga Tirol aufzusteigen. Aschau gewinnt gegen St. Leonhard in der Bezirksliga mit 6:3 und in der Landesliga unterliegt Bruckhäusl zu Hause dem SV Reutte 2:4.

Kirchdorf nach zwei Jahren Gebietsliga wieder in der Landesliga!

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Der SVK natürlich in positiver Stimmung als ungeschlagener Tabellenführer 2023 (vierzehn Spiele ungeschlagen) aber immer noch nicht Meister, trotz unglaublichen Lauf. Die Kirchdorfer haben sich schon vor einigen Jahren im letzten Spiel die Meisterkrone nehmen lassen. Aufstieg in die Landesliga als zweiter hinter SC Münster, aber dieses Jahr war ich mir zu 100 % sicher, dass wir als Meister aufsteigen.

Aber der Gegner SV Langkampfen auch im Aufwind - war vor ein paar Runden noch abgeschlagener Letzter und brauchte gegen den Abstieg einen Punkt. Die ersten Minuten die Gäste sehr aggressiv, aber nach zehn Minuten hatten die Kirchdorfer die Gäste total unter Kontrolle. Kirchdorf spielerisch sehr stark und in der 34. Minute war es dann so weit. Ein sehr schön heraus gespielter Angriff über Huter Patrik und Volk Elias machte das 0:1. Mit diesen knappen Vorsprung ging es auch in die Halbzeit.

Wie schon in den letzten Wochen kamen unsere Burschen unheimlich stark aus der Kabine und Huter Patrik erhöhte auf 0:2. Natürlich für Kirchdorf ein großer Schritt Richtung Ziel. Das Trainerteam wechselte in der Halbzeit und trotz der 2:0-Führung passte das System bzw. die Laufbereitschaft einiger Herren nicht mehr zu Hundertprozent. Mit Ball war das Spiel der SVK Mannschaft in Ordnung, aber in der Rückwärtsbewegung haben einige schon die Meisterkrone gesehen.

Beim letzten Spiel in Langkampfen führten wir auch schon mit 2:0, Endstand 2:2. In der 59. Minute nach einen langen Einwurf der 1:2 Anschlusstreffer der Gäste. Kirchdorf hatte jetzt einige gute Möglichkeiten konnte aber diese nicht nutzen. So kam es, wie es oft im Fußball oft passiert - die Gäste erzielten den Ausgleich in der 80. Minute nach einen Konter. Die letzten Minuten passierte nicht viel und man trennte sich mit 2:2. Natürlich wusste man, wie es auf den anderen Plätzen steht und somit durfte sich Kirchdorf als Meister und SV Langkampfen als nicht Absteiger freuen.

Fazit: Unglaublich, was dieser Verein in den letzten Jahren hier auf die Beine gestellt hat. Fünfzehn Spiele ungeschlagen = Meister mit drei Punkte Vorsprung vor SV Westendorf. Wir kehren nach zwei Jahren Gebietsliga wieder zurück in die Landesliga. Danke noch mal an das super Trainerteam mit Klaus Czedziwoda, Unterrainer Georg und Daniel Czedziwoda!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei