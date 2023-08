Beeindruckende Vorstellung von Schlitters in Vomp

Details Montag, 21. August 2023 15:09

Zwei Runden sind der Gebietsliga Ost gespielt und mit der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass steht der Aufsteiger an der Tabellenspitze. Beim FC Vomp sah es allerdings zunächst nicht nach einem Dreier aus, denn Vomp begann mit einem Feuerwerk. Bald waren aber die Raketen verschossen und Schlitters kam am Ende noch zu einem klaren 5:2 Erfolg. Ebenso ohne Punkteverlust wie Schlitters ist auch noch der SV Langkampfen unterwegs – 3:1-Sieg in Weerberg.

Kein Spiel ohne Tor von Josef Thumer!

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Vomp startete mit Volldampf in die Partie. Wenn es nach zehn Minuten 3:0 für die Hausherrn gestanden wäre, hätten wir es so hinnehmen müssen. Bei unserem ersten Angriff stieß Josef Thumer mit dem Tormann zusammen. Beide hatten blutende Wunden und mussten am Feld verarztet werden. Beide - Thumer mit einem Kopfverband - konnten weiterspielen. In Minute zwölf dann die bis dato verdiente Führung für die Hausherrn. Ahmet Aktas kam am 16er frei zum Schuss und überraschte dabei Tormann Pair. Es stand 1:0 für den FC Vomp. Die heimischen Fans warteten jetzt vergeblich auf weitere Tore ihrer Mannschaft. Mit dem Führungstor waren jedoch die Körner von Vomp verschossen. Die Chancen unserer Mannschaft häuften sich. Als der Ball zum vermeintlichen Ausgleich im Tor war, entschied der Schiri auf Foul. Es roch vor der Pause förmlich nach dem Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff kratzte Vomp den Ball noch von der Linie. Mit dem knappen 1:0 für Vomp ging es in die Pause.

Nach Wiederbeginn war von Vomp nichts mehr zu sehen. Es spielte nur noch Schlitters. In Minute 49 war es Nissl Nico, welcher den Ball durch einen direkt verwandelten Freistoß zum verdienten 1:1 im Gehäuse unterbrachte. Jetzt kam unsere Mannschaft so richtig auf Touren. Kreidl Dominik war in Minute 53 mit dem Kopf zum 2:1 zur Stelle. Vomp war nur noch damit beschäftigt, den Ball aus dem Gefahrenbereich zu bekommen. In Minute 53 kam wieder Jubel auf, nicht bei der Heimmannschaft, sondern bei den zahlreich mitgereisten Fans aus Schlitters. Nissl Nico netzte zum 3:1 ein. In der 70. Minute netzte der stark aufspielende Windisch Daniel zum 4:1 ein. Im Gegenzug glückte Vomp durch einen Weitschuss von Jasmin Cohkovic der Anschlusstreffer zum 2:4. Kein Spiel ohne Tor von Josef Thumer! In Minute 77 war unser Torjäger mit dem Treffer zum 5:2 zur Stelle. Nur zwei Minuten später vergab Thumer einen Strafstoß. Nach 92 Minuten Spielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie. Gratulation der gesamten Mannschaft!“

