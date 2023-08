Bittere Niederlage von Erl in Weerberg

Details Dienstag, 15. August 2023 00:09

Erfolgreicher Auftakt für den SV Weerberg in die Saison 2023/24 der Gebietsliga Ost. Im Heimspiel gegen die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl konnte sich Weerberg mit 2:1 durchsetzen. Mario Träger analysiert aus der Sicht von Erl die neunzig Minuten vom 12. August 2023.

Waldner-Elf fehlte am Ende der letzte Biss, um etwas zählbares zu holen!

Eine neue Liga, ein neuer Sponsor, da wollte sich die Mannschaft von Coach Christoph Waldner natürlich von der besten Seite zeigen. Nach einer von beiden Mannschaften vorsichtig geführten Anfangsphase übten die Gastgeber dann erstmals Druck auf den Aufsteiger aus. Nach einem schnellen Angriff über die Außenbahn war der Erler Verteidiger den einen Schritt im Laufduell zu spät dran und Lukas Singer vollstreckte eiskalt zum 1:0 für den letztjährigen Tabellendritten der Gebietsliga Ost. Von Erl kam weiter einfach zu wenig, die Gastgeber blieben weiter die gefährlichere Mannschaft, hätten die Führung bis zur Pause auch durchaus ausbauen können. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl hatte die besten Szenen bei Standards, so klatschte ein Freistoß an die Latte und rettete dem SV Weerberg die 1:0 Pausenführung.

In der Pause versuchte man die Mannschaft mit einer entsprechenden Ansprache neu zu sortieren und man stellte auch das Team etwas um. Doch zunächst verpufften diese Maßnahmen, denn die Gastgeber waren gleich wieder im Spiel drin und die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl meist einen Schritt zu spät oder es fehlte der letzte Biss. In der 57. Minute grätschte ein Spieler von Erl im Mittelfeld in einen Pass des SV Weerberg. Dieser "Querschläger" überraschte die Defensive vom Aufsteiger komplett, am Ende umkurvte Johannes Unterlechner noch den Goalie und schob das Leder zum 2:0 in die Maschen. Die Bank musste reagieren, tat es auch, es kam Christoph Waldner ins Spiel. Nur wenige Minuten später, es lief die 66. Minute, da löste eine "Ebbser-Kombi" neue Hoffnung bei den vielen mitgereisten Erlern aus. Christoph Waldner umkurvte seinen Mitspieler und schickte einen feinen Pass in den Lauf von Hermann Achorner, der das Leder im fallen noch in die lange Ecke setzte und auf 1:2 verkürzte. Es entwickelte sich nun ein munteres Spiel und es gab Chancen auf beiden Seiten. Christoph Waldner alleine hatte zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, hatte an diesem Tag "wahrlich Scheiße am Fuß" und brachte den Ball auch aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. Acht Minuten vor Schluss dezimierte sich der Gastgeber noch mit der Ampelkarte, Erl setzte alles auf eine Karte, war natürlich dadurch hinten auch offen und während man selber noch einige Halbchancen durch Achorner, Waldner, Moser und Maier versemmelte, verpassten auch die Gastgeber bei einigen Kontern die Partie frühzeitig zu entscheiden. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:1 für den SV Weerberg, der diesen "schmutzigen Dreier" zum Auftakt gerne mitnimmt. (Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl)

Erl-Coach Christoph Waldner: "Es war am Ende eine bittere Niederlage, denn in der zweiten Halbzeit war das Chancenplus auf unserer Seite. Leider fehlte uns der letzte Punch, den du in dieser Liga brauchst. Ich bedanke mich bei den vielen Erler Fans, die diese Partie zu einem Heimspiel machten!“

