Hermann Achorner organisierte die Defensive von Erl und traf in Kirchberg vorne!

Details Dienstag, 22. August 2023 01:31

Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl gelingt in der zweiten Runde der Gebietsliga Ost der erste Sieg. Beim SC Kirchberg gibt es einen 2:0 Erfolg. Damit geht es für Erl in der Tabelle drei Plätze nach oben auf Platz acht. Der Aufsteiger der Runde ist Brixlegg/Rattenberg – mit einem 3:2 Erfolg gegen Schwaz II geht es um nicht weniger als sieben Plätze nach oben auf Tabellenplatz sieben. Pillerseetal verbessert sich um sechs Plätze auf Platz vier – 2:0 beim SV Achenkirch.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Die Elf von Christoph Waldner wollte sich im zweiten Spiel endlich mit einem Punktgewinn belohnen und zeigte sich beim SC Kirchberg von der ersten Minute in einer anderen Verfassung als noch beim Gastspiel in Weerberg. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl war vom Anpfiff weg die aktivere Mannschaft und spielte dabei schnell über die beiden Flügel, doch fehlte in der Box in dieser Phase noch die Durchschlagskraft bzw. die Genauigkeit im Abschluss. Die beste Chance hatte Sebastian Maier auf dem Fuß, scheiterte aber nach einem herrlichen Doppelpass am Goalie des SC Kirchberg. Die tropischen Temperaturen machten den Spielern mehr und mehr zu schaffen, wirkten aber auch scheinbar auf das Material. So verlor ein Spieler der Gastgeber die Sohle von einem der Schuhe und der Schiedsrichter unterbrach die Partie, damit die Ausrüstung wieder hergestellt werden konnte.

Die fünfminütige Pause hätte Erl fast geschadet, denn kaum war die Partie wieder eröffnet, da musste Goalie Manuel Edenhoffer in einer 1:1 Situation Kopf und Kragen riskieren, um das 0:0 festzuhalten. In der 31. Minute gab es aufseiten des SC Kirchberg einen Rückpass zum eigenen Torwart und da dieser den Ball aufnahm, gab es einen indirekten Freistoß für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Hermann Achorner brachte sich in Stellung und jagte die Vorlage aus kurzer Distanz mit Wucht ins Eck, Erl führte 1:0. Nun war die Elf von Coach Christoph Waldner am Drücker und in der 39. Minute gab es eine Ecke. Diese verursachte vor dem Tor des SC Kirchberg ein gewisses Durcheinander, denn der Ball ging im Strafraum hin und her. Thomas Eder behielt die Übersicht und setzte das Leder mit einem Strahl zum 0:2 in die Maschen. Die Fans waren natürlich längst "On fire", genossen die letzten Minuten der ersten Halbzeit in vollen Zügen, denn mit dem Zwischenstand von 2:0 wechselte man auch die Seiten.

Die zweite Halbzeit war dann eher Schmalkost, denn die Hitze verlangte beiden Mannschaften weiter alles ab, daher blieben auch das große Tempo und hitzige Szenen vor dem Tor aus. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl hatte dennoch einige Halbchancen, doch weder Sebastian Maier noch Josef Wieser und auch Thomas Eder fanden nicht den Weg ins Tor. Die beste Chance hatte dann Christoph Waldner selber auf dem Fuß, doch versagten dem Routinier vor dem Goalie die Nerven. So blieb es weiter beim Zwischenstand von 2:0 und Erl musste weiter hellwach bleiben, um dem Gastgeber in der Schlussphase nicht noch die Türe zu öffnen. Doch Hermann Achorner war an diesem Tag nicht nur Torschütze, sondern auch Organisator der Defensive und selbst Roy Meulendijks, die Tormaschine des SC Kirchberg, fand an diesem Tag keine Mittel gegen eine kompakte Abwehr. So blieb es am Ende beim hochverdienten 2:0 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Spielerisch müssen wir in den nächsten Wochen zulegen, da sind wir noch nicht, wo wir sein wollen. Kämpferisch war das aber am heutigen Tag schon eine ganz andere Nummer als in der letzten Woche. Der Sieg ist aus meiner Sicht absolut verdient und nun freuen wir uns auf das erste Heimspiel gegen den SV Achenkirch." Anstoß ist am Samstag um 17:00 Uhr.

