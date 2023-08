Tolle Aufholjagd von Schlitters mit einem Mann weniger gegen Hippach – Langkampfen mit knappen Sieg gegen Kirchberg

Details Sonntag, 27. August 2023 02:11

Eine schwere Kopfverletzung von Markus Schellhorn schockt das Team des SV Langkampfen in der dritten Runde der Gebietsliga Ost gegen den SC Kirchberg. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldigste Genesung und alles Gute. Langkampfen kann dann aber am Ende doch noch die weiße Weste verteidigen und führt die Tabelle durch einen 1:0 Erfolg ohne Punkteverlust an. SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass schafft das nicht ganz, zeigt aber beim 3:3 im Derby gegen den SK Hippach große Moral. Mit einem Mann weniger kann Schlitters nach einen 1:3 Rückstand auf 3:3 ausgleichen.

3:3 im Zillertal Derby zwischen Schlitters und Hippach!

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM1 erkämpfte sich nach einem 1:3 Rückstand gegen den SK Hippach mit nur zehn Mann noch ein verdientes 3:3. Vor einer Kulisse mit etwa 300 Besuchern startete das Derby pünktlich um 19:30 Uhr.

Das Spiel begann flott und Hippach übernahm das Kommando und zeigte, dass sie nicht als Verlierer vom Platz gehen wollen. In Minute sechs schon der Jubelschrei bei den Gästen. Ein schöner Pass an die 16er Grenze, unser Tormann und Verteidigung kamen nicht mehr an den Ball und so spitzelte Jakob Kröll den Ball in Richtung Tor. Der Ball rollte zur etwas glücklichen 1:0-Führung der Hippacher ins verwaiste Tor. Hippach machte zwar Druck, aber die zwingenden Torchancen blieben aus. In Minute 22 ein weiter Einwurf unserer Mannschaft in den Strafraum. Dieser Ball wurde per Kopf verlängert und Torjäger Josef Thumer köpfte zum 1:1-Ausgleich ein. Der Jubel war noch nicht ganz verstummt, da schlug Hippach zurück. Freistoß auf der rechten Seite, der Ball wurde in den Strafraum gezirkelt, Lukas Daum löste sich und kam am Fünfer ungehindert an den Ball und es stand 1:2. Als schon alle mit dem Pausenpfiff rechneten, gab es in Minute 45+2 abermals einen Freistoß für die Gäste und wieder von der rechten Seite. Der Freistoß wurde abermals in den Strafraum gezirkelt und Lukas Daum war zur Stelle und beförderte den Ball zur 1:3-Führung der Gäste ins Netz.

Es sollte nicht der Tag unserer Mannschaft sein, denn in Minute 52 schickte Schiri Dander unseren Spieler Mathias Schöffauer vorzeitig mit "Rot" vom Platz. Die restliche Spielzeit von fast vierzig Minuten musste unsere Mannschaft bei einem Spielstand von 1:3 mit 10 Mann fertig spielen. Zu diesem Zeitpunkt sah Hippach schon wie der sichere Sieger aus. Unsere Mannschaft mobilisierten ihre Kräfte und ließen nicht locker. In Minute 63 eine herrliche Ballstafette über mehrere Stationen zu Daniel Windisch, dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und schob das Spielgerät in gekonnter Manier zum 2:3 in die Maschen. Durch diesen Anschlusstreffer wurde unsere Mannschaft weiter beflügelt. Das Spiel wurde ruppiger und immer wieder durch Fouls beider Mannschaften unterbrochen. Torchancen blieben Mangelware. In Minute 81 ein Angriff unserer Mannschaft über die linke Seite und ein Spieler unserer Mannschaft wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Dander entschied sofort auf Strafstoß. Josef Thumer legte sich das Leder zurecht und verwertete trocken zum 3:3-Ausgleich. Die Schlussminuten wurden noch ein wenig hektisch, aber unsere Mannschaft brachte mit zehn Mann das fast Unmögliche über die Runden. Ein großes Lob an die Mannschaft, welche Moral gezeigt hat und sich selbst auch nach einem 1:3 Rückstand und mit einem Mann weniger auf dem Platz nicht aufgegeben haben. Gratulation zur tollen Leistung!“

Kopfverletzung schockt das Team von Langkampfen gegen Kirchberg

Christoph Praschberger, Trainer SV Langkampfen: „Unsere Mannschaft hat die Kopfverletzung von Markus Schellhorn in der 26. Minute richtig geschockt. Wir hatten Möglichkeiten, haben aber daraus nicht viel gemacht. Es wurde aus meiner Sicht aber dann doch noch ein knapper, aber verdienter Sieg. In der 70. Minute ganz stark durch kombiniert, Matthias Gaun ist nach innen gezogen und hat zum 1:0 getroffen. Kurz vor dieser Führung haben wir auch einen Strafstoß nicht verwerten können. In den letzten zehn Minuten hat Kirchberg versucht, Druck aufzubauen, aber die Gäste wurden nicht wirklich gefährlich!“

