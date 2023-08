Waldner-Elf Erl mit souveränen Heimauftakt gegen Achenkirch

Details Montag, 28. August 2023 23:34

Um drei Plätze nach oben ging es in der dritten Runde der Gebietsliga Ost für Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Ein klarer 4:0 Erfolg gegen den SV Achenkirch beim ersten Spiel 2023/24 vor den heimischen Fans.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Pünktlich zum Anpfiff setzte ein aufziehendes Unwetter den Mannschaften zu und speziell die Gäste aus Achenkirch hatten mit dem enormen Wind große Probleme, flogen Abschläge und Abstöße einfach nicht weit genug. Doch die SVG Zimmerei Schwaighofer konnten mit "der Beute" nichts anfangen. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie dann für gut zehn Minuten, weil die Witterung einfach keinen normalen Wettkampf erlaubte. Nach der Unterbrechung war die Elf von Coach Christoph Waldner dann die agilere Mannschaft und hatte durch einen Kopfball von Christoph Waldner auch eine Top-Chance, die der Goalie abwehren konnte. Leider verletzte sich der Coach der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl danach und musste vom Platz. In der 25. Minute setzte sich Sebastian Maier entschlossen durch, sah den gut positionierten Josef Wieser, der das feine Zuspiel zum 1:0 ins Netz schob. Die Freude bei den Erler Fans war natürlich groß und man hoffte nun auf weitere Tore der Heimmannschaft. Von den Gästen kam in dieser Phase auch einfach zu wenig und nur einmal wurde es etwas brenzliger, als die Defensive von Erl "zu entspannt" in den Zweikampf ging. In der 40. Minute kam Hermann Achorner an den Ball und setzte zu einem seiner gefürchteten Vorstöße an. Er marschierte auch quer über den Platz, hatte dann noch das gute Auge für den Mitspieler, Josef Wieser war erneut zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es zum Pausentee.

Dort war Coach Christoph Waldner zwar mit dem Zwischenstand zufrieden, nicht aber mit der Art, wie seine Mannschaft agierte. Das änderte sich nach der Pause, denn nun bestimmte die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl das Geschehen und die Gäste kamen nur selten zu Entlastungsangriffen. In der ersten Phase verpasste Sebastian Maier dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, ließ einige gute Möglichkeiten liegen, scheiterte unter anderem nach einer Flanke von Thomas Schwaighofer mit einem tollen Kopfball aus kurzer Distanz. In der 78. Minute war es dann aber doch so weit und Sebastian Maier belohnte sich für seinen starken Auftritt mit einem Tor. Es gab nämlich einen Freistoß für das Team von Christoph Waldner. Hermann Achorner jagte den Ball gegen die Latte, den Nachschuss von Sebastian Maier konnte der Goalie zunächst parieren, doch den zweiten Nachschuss setzte Sebastian Maier zum 3:0 in die Maschen. In der 89. Minute nutzte Christoph Schwaiger seinen Freiraum, nahm das Tor ins Visier, jagte einen Weitschuss aus zwanzig Meter unhaltbar zum 4:0 ins Netz. 60 Sekunden später legte Hermann Achorner einen Flankenball per Kopf ab, doch der Goalie der Gäste verhinderte mit einer Glanzparade das dritte Tor von Josef Wieser. So blieb es beim hochverdienten 4:0 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Die erste Halbzeit gefiel mir nicht, denn die Jungs hatten unter der Woche gut trainiert, nur passte die Spielweise nicht dazu. In der zweiten Halbzeit war es deutlich besser, mit ein wenig mehr Glück hätte das Spiel auch noch deutlicher ausfallen können."

