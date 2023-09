Dreierpack von Thomas Schwaighofer für Erl gegen Brixlegg – Duell auf Augenhöhe zwischen Kirchberg und Bad Häring

Details Montag, 04. September 2023 01:50

Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl hat in der vierten Runde der Gebietsliga Ost den dritten Tabellenplatz erobert. Ein Hattrick von Thomas Schwaighofer lässt Erl bei der SPG Brixlegg/Rattenberg mit 3:2 siegen. Das Top-Duo Langkampfen und Schlitters bleibt erfolgreich. Schlitters gewinnt auswärts gegen Hopfgarten/Itter mit 2:0 und Langkampfen siegt in Achenkirch 3:1. Dem FC B&W Glasbau Bad Häring gelingt der zweite Punkt mit einem 2:2 beim SC Kirchberg.

Spielanalyse Erl gegen Brixlegg/Rattenberg von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Zuletzt gab es für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl zwei Siege und 6:0 Tore, also fuhr man mit entsprechend breiter Brust zur SPG Brixlegg/Rattenberg. Das große "Abtasten" blieb auch vom Anpfiff weg aus, beide Teams suchten den Weg nach vorne und es ergaben sich in der ersten Viertelstunde auch drei gute Chancen. Zweimal hatten die Gastgeber quasi den Torschrei schon auf den Lippen, bekamen aber den Ball auch aus kürzester Distanz nicht ins Tor. Erl klopfte durch Thomas Eder vehement an, als dieser eine Vorlage von Thomas Schwaighofer direkt auf den kurzen Pfosten setzte, der Goalie aber blitzschnell die Beine schloss. In der 17. Minute zeigte Thomas Schwaighofer dann einmal mehr seinen eingebauten Torriecher, denn die Nummer 13 von der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl lief einem Befreiungsschlag nach. Der Goalie der Gastgeber zögerte bei der Ballsicherung ebenso wie auch der Verteidiger, also machte Thomas Schwaighofer das, was ein Torjäger macht, lief dazwischen und schob das Leder ins leere Tor, stellte auf 1:0 für Erl.

Die SPG Brixlegg/Rattenberg schien aus dem Konzept geworfen, hatte in der nächsten Phase zwar öfter den Ball, aber die Defensive von Erl um Chef Hermann Achorner, Markus Moser, Andreas Eberwein und Ryan Morrison hatte immer eine Antwort parat. In der 35. Minute gab es eine Ecke für den Aufsteiger und das war ein Fall für Martin Schwaiger, der "Mister Standard" der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Die butterweiche Flanke segelte auch punktgenau in Richtung Thomas Schwaighofer, der das Leder mit Wucht zum 2:0 für den Aufsteiger in die Maschen setzte. Die Freude war bei den Erler Fans natürlich groß und mit diesem Zwischenstand tauschte man auch die Seiten.

Der zweite Abschnitt lief gerade wenige Sekunden, Erl wirkte in der Defensive noch ein bisserl auf Pausenmodus eingestellt, als die Gastgeber einen ersten Vorstoß wagten. Am Ende setzte sich Paul Zainer gegen SVG-Goalie Manuel Edenhoffer durch und verkürzte auf 1:2. Der Aufsteiger brauchte ein paar Minuten, um sich zu finden und zu orientieren, gab der SPG Brixlegg/Rattenberg danach aber kaum weitere Möglichkeiten um dem Spiel eine Wende zu geben. Zwar war der Ball sicher prozentual öfter auf der Seite der Gastgeber, aber die Defensive der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl bot einfach kaum Raum an. Auf der anderen Seite setzte man auch immer wieder selber Nadelstiche und in der 78. Minute folgte dann ein Angriff, der gut in ein Lehrvideo passen würde. Andreas Eberwein war auf der rechte Erler Angriffsseite unterwegs und sendete einen Diagonalball auf die andere Seite, wo Sebastian Maier kurz vor dem Strafraum den Ball nicht nur herrlich aus der Luft holte, sondern gleich auch am Verteidiger vorbei legte. Es folgte ein Sprint an die Grundlinie vom Fünfmeterraum, ein Blick ins Zentrum sowie ein Sahnepass in den Rückraum. Dort kam Thomas Schwaighofer an, schob die Vorlage aus knapp sechs Meter zum ja schon fast frenetisch gefeierten 3:1 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl ins Netz. Besser konnte man diesen Spielzug auch nicht zu Ende fahren und die ausgebaute Führung schmeckte natürlich auch Coach Christoph Waldner, der nun dem einen oder anderen Spieler aus der zweiten Reihe ein paar Minuten an Spielzeit schenken konnte. Die Gastgeber versuchten in der Schlussphase noch etwas am Ergebnis zu ändern und kamen in der 85. Minute durch Daniel Koch tatsächlich auch noch zum 2:3, aber mehr ließ der Aufsteiger an diesem Tag nicht zu, nahm die drei Punkte am Ende verdient mit nach Erl.

Coach von Bad Häring froh über Punkt in Kirchberg!

Thomas Kopp, Trainer FC B&W Glasbau Bad Häring: „Ein sehr intensiv geführtes Spiel von beiden Seiten. Wir sind zwar in der 26. Minute durch Kristijan Matisic in Führung gegangen, aber auch Kirchberg hatte vorab Gelegenheiten dazu. Die Führung für meine Mannschaft nach einer Ecke per Kopfball. Wir hatten dann noch das 2:0 am Fuß, aber es ging mit dem 1:0 in die Pause. In der Halbzeitpause hat es zwar keine Schlaftabletten gegeben, aber meine Kicker machten ein bisschen den Eindruck in diese Richtung. In der 47. Minute das 1:1 durch Christoph Salvenmoser und gar das 1:2 durch Manuel Ebnicher in der 58. Minute. Kirchberg hatte die Großchance auf das 3:1, das Spiel mit rasch wechselnden Szenen. In der 75. Minute ein Freistoßtreffer von Harald Vcelar zum 2:2 In der 87. Minute kassiert ein Kicker von Kirchberg die zweite Gelbe Karte, beide Mannschaften hätten den Dreier holen können. Ich bin aber froh, dass wir noch den Punkt holen konnten, den Kirchberg war dem 3:1 sehr nahe!“

