Schlitters mit Kantersieg gegen Zell am Ziller – Schwaz II holt sich Dreier gegen Hopfgarten/Itter

Details Sonntag, 10. September 2023 01:40

Tabellenführer SV Langkampfen ließ auch in der fünften Runde der Gebietsliga Ost nichts anbrennen und gewinnt gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg mit 2:0. Ausgezeichnet unterwegs aber auch die Aufsteiger SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass mit einem 6:1 gegen den SK Zell am Ziler und die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit einem 3:1 gegen Vomp. Der SC Eglo Schwaz II verbessert sich mit einem 2:0 gegen die SPG Hopfgarten/Itter auf Tabellenplatz fünf.

Nico Nissl auf Seiten von Schlitters mit überragender Vorstellung gegen Zell am Ziller

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Hätte jemand vor dem Spiel gesagt, dass Schlitters als klarer Sieger vom Feld geht, ich hätte es nicht geglaubt. Denn wer Hippach auswärts mit 3:0 schlägt, ist eine gute Mannschaft. Dass bei einer solchen Hitze kein schnelles Spiel zu Stände kommen würde, war jedem klar. In der Anfangsphase war von beiden Mannschaften nicht viel zu sehen, was man aber sah, war, dass Schlitters mehr für das Spiel tat. Gegen Ende der ersten Halbzeit legte unsere Mannschaft einen Gang zu. In Minute 30 ein Angriff und einer unserer Spieler wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Fabian Heim legte sich den Ball zurecht und versenkte das Leder sicher zur 1:0 Führung im gegnerischen Tor. Dann ging es Schlag auf Schlag. In Minute 32 ein schöner Pass auf Josef Thumer, der startete alleine auf den Zeller Schlussmann zu. Thumer konnte nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Das Foul beging der letzte Mann von Zell, zur Verwunderung aller gab es anstatt "Rot" nur "Gelb". Den verhängten Freistoß setzte Nico Nissl an die Stange. In Minute 34 ein weiterer Freistoß. Den versenkte Mathias Schöffauer in "Antonin Panenka" Manier zum 2:0 in den Maschen.In Minute fünfzig eine Kombination vom Mittelfeld über drei Stationen und Manuel Wurm ließ das Spielgerät zum 3:0 im Netz zappeln. In Minute 65 trat Nico Nissl einen Eckball und Josef Thumer sagte mit dem Kopf danke und es stand 4:0. Nur fünf Minuten später konnte sich ein überragender Nico Nissl als Torschütze zum 5:0 feiern lassen. Bei diesem Spielstand wurde bei unserer Mannschaft ordentlich durchgetauscht. In Minute 73 konnte Zell durch einen verwerteten Strafstoß durch Gruber zum 6:1 Anschlusstreffer kommen. Den Schlusspunkt dieser Partie setzte in Minute 83 mit dem 6:1 abermals Nico Nissl.

Gratulation der Mannschaft und dem Trainerteam. Mit diesem Sieg bleibt unsere Mannschaft mit dreizehn Punkten auf Platz zwei in der Tabelle. Jetzt heißt es für das nächste Heimspiel am 16.9.2023 um 17:00 Uhr gegen Schwaz 1b Kräfte sammeln!“

Zwei Strafstöße entscheiden die Partie zwischen Schwaz II und Hopfgarten

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz II: „Wir hatten etwa 75% Ballbesitz gegen Hopfgarten. Die Gäste sind sehr tief gestanden und haben alles getan, um Tore von uns zu verhindern. Uns haben einige Spieler gefehlt und am Ende konnten wir durch zwei Strafstöße von Boris Juric das Spiel gewinnen. In der 36. Minute und drei Minuten vor Schluss fielen die Treffer, ein verdienter Sieg für meine Mannschaft gegen sehr defensive Gegner. Sie haben es aber erfolgreich geschafft eine höhere Niederlage zu verhindern!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.