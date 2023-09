Erl mit vierten Sieg in Folge gegen Vomp – Langkampfen verteidigt weiße Weste gegen Brixlegg/Rattenberg

Details Dienstag, 12. September 2023 00:08

Der SV Langkampfen kann auch in der fünften Runde der Meisterschaft der Gebietsliga Ost die makellose Bilanz verteidigen. Der fünfte Sieg im fünften Spiel mit einem 2:0 gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg. Nicht zufrieden war der Coach der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit seinen Kickern trotz eines 3:1 gegen den FC Vomp. Erl damit weiterhin auf Platz drei einen Punkt hinter Schlitters.

Spielanalyse Erl gegen Vomp von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Man hatte zuletzt einen guten Lauf und deshalb war die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl in dem Duell gegen den FC Vomp auch der Favorit. In Halbzeit eins hatte man auch die besseren Chancen, unter anderem hätte Hermann Achorner nach toller Flanke von Thomas Schwaighofer in der 10. Minute treffen müssen. Auch im weiteren Verlauf war es immer wieder Hermann Achorner, der entweder per Kopf oder mit einem Distanzschuss für Gefahr sorgte. Einmal brannte es aber auch im Strafraum von Erl, doch Cihat Mutlu fand in Goalie Manuel Edenhoffer seinen Meister. Coach Christoph Waldner war angefressen, denn die Ballverluste bzw. das zögerliche Verhalten im Zweikampf schmeckte dem Trainer überhaupt nicht, es krachte an der Bande. Vielleicht war das aber auch der Weckruf für die Mannschaft, denn in der 32. Minute gab es eine Ecke von Thomas Eder und Josef Wieser jagte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 ins Netz. 120 Sekunden waren gerade verstrichen, da marschierte Kapitän Martin Schwaiger auf der rechten Seite von Erl entlang und spielte einen überragenden Diagonalball auf Sebastian Maier. Dieser nahm den Ball direkt aus der Luft und sendete das Spielgerät in den Strafraum von Vomp. Hermann Achorner stieg hoch und köpfte die Vorlage zum 2:0 ins Netz. Das war auch das letzte Zuckerl in Halbzeit eins, denn es passierte nichts mehr.

Natürlich war die Devise für Halbzeit zwei schnell den Deckel auf diese Partie zu machen. Die Mannschaft setzte die Vorgabe entsprechend um, denn in der 51. Minute erzielte Josef Wieser, nach einer Ecke von Martin Schwaiger und der tollen Vorlage von Thomas Schwaighofer den umjubelten Treffer zum 3:0. Leider lief danach nicht mehr mehr viel im Spiel der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl, denn zu oft wirkte man im Spielaufbau zu hektisch oder die Pässe in die Tiefe fanden keinen Abnehmer. Die Gäste hatten auch keine großen Ideen, wussten in der 74. Minute aber einen Fehler von Erl zu nutzen. Cihat Mutlu scheiterte zunächst aus kurzer Distanz an Manuel Edenhoffer, konnte aber den sogenannten zweiten Ball noch ins Zentrum legen. Dort stand Darko Szabo und jagte den Ball zum 1:3 in die Maschen. In den Schlussminuten dezimierte der Gast sich dann selber, denn Kapitän Jasmin Cohkovic haderte 60 Sekunden nach seinem Foul und der gelben Karte mit dem Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsstellung, ging so vorzeitig unter die Dusche. Die Luft war damit raus und die Partie mit 3:1 gelaufen. Leider verletzte sich Ryan Morrison von Erl in der fünfminütigen Nachspielzeit. Er könnte dem Team von Coach Christoph Waldner damit in den nächsten Spielen fehlen. An dieser Stelle gute Besserung.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Der Sieg ist verdient, die spielerische Leistung passt einfach nicht zum Bild vom Training. Da läuft der Ball, man macht Tempo, zeigt viel Spielfreude. Im Spiel lässt man es dann oft vermissen und wir machen uns dadurch das Leben unnötig schwer".

Doppelpack von Marco Karrer für Langkampfen gegen Brixlegg/Rattenberg

Christoph Praschberger, Trainer SV Langkampfen: „Wir hatten über neunzig Minuten die Spielkontrolle, konnten diese in Halbzeit eins jedoch trotz guter Chancen nicht in Tore umsetzten. Die Brixlegger Mannschaft stand tief und war im Umschaltspiel immer wieder gefährlich, jedoch ohne aus dem Spiel heraus zwingend zu werden. Vor der Halbzeitpause vergab Brixlegg einen Elfmeter und somit die Chance auf die Führung.

Nach der Pause ein Spiel in eine Richtung mit gutem, schnellen Fußball von uns. Brixlegg nun nur noch mit einzelnen Offensivaktionen. Durch den Doppelpack unseres Kapitäns Marco Karrer wurde schlussendlich ein weiterer und verdienter Sieg eingefahren!“

