Erfolgsserie von Schlitters hält auch gegen Pillerseetal an

Keine Probleme für die Top-3 der Gebietsliga Ost in der 7. Runde der Meisterschaft. Leader Langkampfen gewinnt gegen Hippach 2:1, Schlitters setzt sich auswärts gegen Pillerseetal 3:1 durch und Erl gewinnt gegen Hopfgarten/Itter klar mit 5:0. Die Top-3 können sich auch weiter von den Verfolgern absetzen, denn Weerberg kommt gegen Brixlegg/Rattenberg über ein 1:1 nicht hinaus.

Daniel Windisch brachte Schlitters in der ersten Spielminute in Führung. Josef Thumer erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 26 Minuten auf 2:0. Lukas Obholzer versenkte den Ball in der 31. Minute im Netz von SV Schlitters-Bruck-Strass. Zur Pause behielt SV Schlitters die Nase knapp vorn. Windisch schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (70.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Schlitters die drei Zähler unter Dach und Fach.

SK Pillerseetal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu Hause gewann die Heimmannschaft in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Wann findet SK AVZ Pillerseetal die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SV Schlitters-Bruck-Strass setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit erst elf erzielten Toren hat SK Pillerseetal im Angriff Nachholbedarf. SK AVZ Pillerseetal musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SK Pillerseetal insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Trotz des Sieges bleibt SV Schlitters auf Platz zwei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Schlitters stets gesorgt, mehr Tore als SV Schlitters-Bruck-Strass (25) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Ost. SV Schlitters ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher SK AVZ Pillerseetal aktuell nur Position 13 bekleidet. Mit vier Siegen in Folge ist Schlitters so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag tritt SK Pillerseetal bei SC EGLO Schwaz 1b an, während SV Schlitters-Bruck-Strass zwei Tage zuvor SVG Zimmerei Schwaighofer Erl empfängt.

