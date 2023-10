Direktes Spitzenduell der Aufsteiger zwischen Schlitters und Erl in der Analyse

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 01:23

In der achten Runde der Gebietsliga Ost kam es zum direkten Duell der Verfolger des Leaders SV Langkampfen, der auch auswärts bei der SPG Hopfgarten/Itter mit 3:1 siegreich blieb. Der SV Schlitters-Bruck-Strass konnte sich gegen SVG Zimmerei Schwaighofer Erl knapp mit 1:0 durchsetzen. Damit bleibt Schlitters zwei Punkte hinter Langkampfen, hat aber auf Erl bereits vier Punkte Vorsprung. Das Top-Duo darf in die Landesliga aufsteigen, aktuell also gute Karten für Langkampfen und Schlitters. Aber auch Aufsteiger Erl spielt eine tolle Meisterschaft.

Spielanalyse des SV Schlitters

Die etwa 350 Zuschauer hatten sich schon auf das Duell zwischen den beiden letztjährigen Aufsteigern SV Schlitters - Bruck - Strass und SVG Zimmerei Schwaighofer Erl gefreut, erwarteten im Schlagerspiel in der 8. Runde der Gebietsliga Ost ein tolles Spiel mit vielen Torraumszenen. Es war vielleicht kein fußballerisches Feuerwerk, das beide Teams in den ersten Minuten abbrannten. Deutlich zu erkennen war aber das Engagement der Mannschaften. Die erste Chance fand unsere Mannschaft erst in Minute 13 durch Kapitän Christoph Kröll vor, sein Schuss verfehlte sein Ziel nur knapp.

In Minute fünfzehn dann Elferalarm. Josef Thumer wurde im Strafraum von einem Verteidiger und dem Torhüter zu Fall gebracht, der Schiri sah das anders uns ließ weiterspielen. Nur eine Minute später scheiterte Josef Thumer mit einer Topchance. Nach neunzehn Minuten sollte dann auch der Torbann gebrochen werden. Foul in der gegnerischen Hälfte. Fabian Heim legte sich den Ball zu Recht, kurzer Anlauf und der Ball fand aus gut 20 Metern direkt den Weg ins Tor. Der Jubel bei den Fans und Spielern war groß. Denn mit dem 1:0 im Rücken spielte es sich natürlich wesentlich angenehmer. Der Druck lag nun bei den Gästen aus Erl, die mehr riskieren mussten. Unsere Mannschaft fand noch die eine oder andere Chance vor. Erl fand nur selten den Weg zum Tor, Torchancen waren Mangelware. Mit dem knappen 1:0 ging es schließlich in die Pause. Der Treffer von Fabian Heim hatte in Halbzeit eins den Unterschied ausgemacht.

Nun waren die Gäste am Zug. Sie mussten aufgrund des Rückstandes etwas verändern, offensiver werden. Doch die Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen, verliefen sich auch in Durchgang zwei im Sand. Zu sicher stand die Defensive unserer Mannschaft. Erl versuchte es mit der Brechstange. Immer wieder versuchten sie es mit hohen Bällen unsere Abwehr zu knacken. Schöne Spielzüge waren auf beiden Seiten Mangelware. Die wohl beste Chance in Spielhälfte zwei hatte in Minute 60 Nico Nissl. Er lief alleine auf den Erler Tormann zu. Seinen Schuss konnte dieser aber reflexartig mit dem Fuß noch abwehren. Das 2:0 wäre wohl schon die Vorentscheidung gewesen. In Minute 64 eine der seltenen Chancen für Erl. Diese konnte unser Tormann Maximilian Hintner - er ersetzte den verletzten Christian Pair - aber sicher entschärfen.

In der Schlussphase des Spieles setzte Erl dann alles auf eine Karte, um den Ausgleich doch noch zu erzielen, um nicht mit leeren Händen den Heimweg antreten zu müssen. Der Sturmlauf hätte in der Nachspielzeit fast noch Früchte getragen, aber Michael Rothhaupt war zur Stelle und konnte vor der Linie klären. Nach 95 Minuten beendete Schiri Kraker die Partie. Da kein weiterer Treffer mehr gefallen war, durfte sich Goldtorschütze Fabian Heim danach des öfteren auf die Schulter klopfen lassen. Nach dem Schlusspfiff kannte die Freude bei den Spielern, Trainern und Fans keine Grenzen. Gratulation an die gesamte Mannschaft und dem Trainerteam!

