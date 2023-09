Nach Auswärtssieg in Hippach empfängt Erl Hopfgarten/Itter

Details Dienstag, 19. September 2023 00:58

Drei Punkte trennen die Top-3 der Gebietsliga Ost nach sechs Runden. Es ist also Halbzeit im Herbst und für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl war der knappe 1:0 Erfolg beim SK Hippach extrem wichtig, um den Kontakt zum Leader Langkampfen zu halten. Langkampfen nach dem 4:0 in Vomp noch immer mit weißer Weste unterwegs. Noch ungeschlagen und zwei Punkte dahinter Schlitters, einen Punkt vor Erl. Das Spitzentrio ist in der kommenden Runde durchwegs Favorit. Schlitters spielt am 24.9.23 auswärts in Fieberbrunn, Erl empfängt bereits am 22.9 Hopfgarten und Langkampfen hat Hippach zu Gast.

Spielanalyse Hippach gegen Erl von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Torjäger Thomas Schwaighofer entscheidet Partie in Hippach zu Gunsten von Erl!

Das Ziel der Mannschaft von Coach Christoph Waldner war es, auch aus Hippach etwas Zählbares mit auf den Heimweg zu nehmen. Gleichwohl war man sich der Stärke der Heimmannschaft bewusst und das der Heimvorteil auch ein Bonus für Hippach wäre.

Vor toller Kulisse entwickelte sich vom Anpfiff weg eine packende Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Hippach versuchte die Mannschaft aus Erl nicht ins Spiel kommen zu lassen und zeigte sich in der Hälfte der Gäste entsprechend präsent. Eine gute Viertelstunde brauchte die Mannschaft um Kapitän Martin Schwaiger und Defensivchef Hermann Achorner um sich auf die Spielweise von Hippach einzustellen, ab diesem Zeitpunkt wurde man in der Offensive aktiver und entsprechend gefährlicher. Erst war es Thomas Schwaighofer mit einem Kopfball, der das Tor von Hippach ins Visier nahm, wenige Minuten später versuchte es Philipp Horngacher mit einem satten Schuss, scheiterte aber auch am Goalie. In der 25. Minute rappelte es aber im Kasten der Gastgeber. Sebastian Maier eroberte das Spielgerät und legte den Ball genau in den Lauf von Markus Moser, der am Ende ungehindert in den Strafraum flanken konnte. Dort zeigte Thomas Schwaighofer dann einmal mehr seine Torjägerqualitäten, war den einen Schritt schneller als sein Gegenspieler am Ball und vollstreckte zur viel umjubelten Führung für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Bis zur Pause ging es weiter munter hin und her. Erl versuchte über die schnellen Flügelspieler (Wieser/Moser) zum Erfolg zu kommen, Hippach versuchte Lukas Troppmair ins Spiel zu bringen, von dem auch die größte Gefahr ausging. Dennoch fielen keine weiteren Tore und so ging es mit dem 1:0 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl in die Pause.

Die zweite Halbzeit war weiter hart umkämpft und beide Teams zeigten immer wieder feine Aktionen in der Offensive. Zweimal hatten die Gastgeber auch die Chance, um den Ausgleich zu erzielen, doch scheiterte man einmal am eigenen Nervenkostüm und einmal reagierte Goalie Manuel Edenhoffer überragend. In der 66. Minute wurde zudem ein Tor wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Auf der anderen Seite hatten Hermann Achorner, Josef Wieser und auch Martin Schwaiger den Knock-Out für die Gastgeber auf den Fuß bzw. Kopf, brachten den Ball aber auch nicht im Tor unter. Auch der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl wurde der scheinbar erlösende Treffer dann vom Schiedsrichter wegen Abseits aberkannt. In den Schlussminuten hatte Felix Schreder dann noch eine Großchance für das Team von Coach Christoph Waldner auf dem Fuß, scheiterte am starken Rückhalt von Hippach. So blieb es bis bis zur 95. Minute entsprechend spannend, der Jubel beim Schlusspfiff aufseiten der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl riesig.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Sieg Nummer fünf in Folge brauchte wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung und die haben wir hier heute gesehen. Bin wahrlich begeistert vom Auftritt meiner Mannschaft."

