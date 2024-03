Schlitters mit Fehlstart in Brixlegg – Schwaz II lässt gegen Achenkirch nichts anbrennen!

Details Montag, 25. März 2024 14:32

Die Tabellenspitze der Gebietsliga Ost wurde schon im ersten Spiel der Rückrunde ordentlich durchgewirbelt. Langkampfen verliert die Poleposition nach einem 1:2 in Bad Häring an Erl, die gegen Weerberg klar mit 4:0 gewinnen. Auch der SV Schlitters-Bruck-Strass holt keine Punkte – 2:3 bei der SPG Brixlegg/Rattenberg und nur mehr Tabellenplatz drei. Der SC Eglo Schwaz II muss zwar zunächst gegen den SV Achenkirch das 0:1 hinnehmen, dreht dann aber schon in Hälfte eins gewaltig auf und gewinnt am Ende mit 5:1.

Schlitters gegen Brixlegg noch im Winterschlafmodus

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Kein Punkt zum Frühjahrsauftakt.. Unsere Mannschaft musste sich zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft auswärts der SPG Brixlegg/Rattenberg/Reith mit 3:2 geschlagen geben. Auf nassem Terrain waren die Hausherrn tonangebend. Josef Thumer hatte zu Beginn des Spieles eine gute Chance auf die Führung. Doch das Tor machten die Hausherrn. Nach einem schönen Spielzug kam Marcel Bauer im Strafraum alleine zum Ball und schob diesen zur 1:0 Führung ins Tor. Kurz vor der Pause wurde Josef Thumer im Strafraum bedrängt und SR Guggenmos entschied auf Strafstoß. Josef verwandelte diesen zum 1:1 Ausgleich und zugleich Pausenstand.

Nach der Pause kam unsere Mannschaft besser ins Spiel. Die Tore machten jedoch die Brixlegger. Brixlegg nutzte zwei Fehler eiskalt aus und Andreas Moser wurde mit seinem Doppelschlag in Minute 56 und 61 zum Matschwinner der Heimmannschaft. In Minute 89 beförderte ein Brixlegger nach einem Eckball den Ball ins eigene Tor. Das letzte Aufbäumen unserer Mannschaft brachte nichts mehr. So blieb es nach 94 Minuten bei der 3:2 Niederlage.

Unsere Mannschaft war noch im Winterschlafmodus und verteilte zu viel Geschenke. Die herausgespielten Möglichkeiten wurden leider nicht verwertet. Ich hoffe, am Samstag zu Hause gegen Vomp schaut es wieder anders aus. Jetzt heißt es das Spiel aufzuarbeiten und am Samstag, dem 30.3.2024 um 14 Uhr, beim Heimspiel gegen Vomp wieder die alte Stärke zeigen.

Klarer Erfolg von Schwaz II gegen Achenkich nach Rückstand

Benjamin Avdic, Co-Trainer SC Eglo Schwaz II: „Nach einem frühen Rückstand durch Sandro Förster hat unsere Mannschaft Moral gezeigt und eindrucksvoll nach vorne gespielt und noch vor der Pause aus einem 0:1 ein 4:1 gemacht. Die Treffer haben Boris Juric, Paul Wessiack, Jakob Grasl und Youssef Lambaraa erzielt. Zweite Halbzeit waren wir zwar sehr bemüht, sind dann aber oft an dem tief stehenden Block der Achenkirchner Mannschaft gescheitert. Trotzdem gelang uns noch durch den Comebacker Patrik Delic das 5:1 und obwohl einige Dinge besser hätten laufen sollen, sind wir zufrieden mit diesem Rückrundenstart und freuen uns auf das Spiel nächste Woche gegen Brixlegg!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.