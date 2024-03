Erl erobert mit Sieg gegen Weerberg Tabellenspitze – Zell am Ziller bezwingt Hippach

Details Montag, 25. März 2024 23:12

Brisanter Dreikampf an der Tabellenspitze der Gebietsliga Ost um Titel und den zweiten Aufstiegsplatz. Im Spitzenspiel der 14. Runde konnte SVG Zimmerei Schwaighofer Erl gegen den SV Weerberg mit 4:0 gewinnen und Langkampfen (1:2 in Bad Häring) die Tabellenführung wegschnappen. Erl und Langkampfen halten nun bei 34 Zählern, Schlitters (2:3 in Brixlegg) hat zwei Punkte weniger am Konto. Der SK Zell am Ziller konnte den Tabellenmittelfeldplatz durch ein 2:0 gegen den SK Hippach festigen.

Erl gegen Weerberg – Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Man wollte im Spitzenspiel gegen den SV Weerberg gleich an die starke Hinrunde anknüpfen und so entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein rassiges Spiel, geprägt von hohem Tempo und knackigen Zweikämpfen zwischen den Strafräumen. Große Chancen waren zunächst Mangelware, denn beide Teams standen gut sortiert und boten vor dem Tor kaum Raum. In der 28. Minute flankte Hermann Achorner den Ball vor das Tor, den Flugkopfball setzte Thomas Schwaighofer über das Tor. In der 34. Minute versuchte es Gästespieler Johannes Stock per Lupfer, traf aber nur das Dach des Tores. 180 Sekunden später kam Christoph Waldner im Strafraum von Weerberg an den Ball. Der Verteidiger versuchte alles, um den Torschuss zu verhindern, aber Christoph Waldner setzte seine ganze Klasse ein, jagte den Ball aus der Drehung ins Netz, die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl lag 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause fuhr der Tabellenvierte einen tollen Konter, Florian Lechner umkurvte Goalie Patrick Schaffer und schob das Spielgerät zum erhofften Ausgleich in Richtung Tor. Doch Josef Wieser machte seinen Job als Verteidiger einmal mehr perfekt, klärte den Ball zur Ecke. So blieb es zur Pause beim knappen 1:0 und die gut 300 Zuschauer waren mit dem packenden Spitzenspiel bis dahin sichtlich zufrieden.

In der zweiten Halbzeit schien die Partie exakt an das Niveau der ersten Halbzeit anzuknüpfen, denn erst hatte Erl das nächste Tor auf dem Kopf, doch Christoph Waldner setzte die Vorlage von Hermann Achorner knapp neben das Tor. Im direkten Gegenzug tauchte Johannes Stock alleine vor Patrick Schaffer auf, doch der Erler Goalie blieb ganz cool und wehrte den Torschuss ab. In der 58. Minute spielte der bärenstarke Hermann Achorner mit der Defensive von Weerberg Katz und Maus und seine Vorlage verwandelte Sebastian Maier zum umjubelten 2:0. Die Fans in der apato sport Arena von Erl waren nun bester Stimmung und in der 68. Minute war es Thomas Eder, der eine Top-Vorlage von Martin Schwaiger, Sebastian Maier und Thomas Schwaighofer zum 3:0 ins Netz jagte. Die Moral der Elf aus Weerberg war endgültig gebrochen und die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl hätte das Ergebnis danach noch ausbauen können, denn alleine Christoph Waldner wurde zweimal herrlich von Hermann Achorner bedient, scheiterte einmal mit einem sehenswerten Flugkopfball aus kurzer Distanz. So dauerte es bis zur 88. Minute, ehe man noch mal jubeln durfte. Fabian Kiermaier war gerade 120 Sekunden auf dem Platz, wurde von Josef Wieser mustergültig bedient, schob eiskalt zum 4:0 ein. Kurz danach beendete der souveräne Schiedsrichter die Partie und das Team aus Erl ließ sich von den Fans gebührend feiern.Da der SV Schlitters und der SV Langkampfen am Wochenende überraschend unterlagen, ist die Waldner-Elf nun neuer Tabellenführer.

Hippach unterliegt in Zell am Ziller

Mario Troppmair, Trainer SK Hippach: „Aufgrund der letztjährigen Derbyniederlage war die Marschrichtung klar: Wir wollten uns für eine intensive Vorbereitung belohnen, Revanche nehmen und von der ersten Spielminute an die Werte unseres Vereins verkörpern.

Die erste Halbzeit gestaltete sich wie ein Derby sein sollte mit vielen Zweikämpfen und einigen Fouls. Jedoch ließen Torraumszenen auf beiden Seiten zu wünschen übrig. Uns gelang es nicht in den entscheidenden Momenten den notwendigen Druck zu erzeugen: Gerade wenn es darum geht, uns Torchancen zu erarbeiten und Tore zu verhindern. So bewahrheitete sich an diesem Nachmittag die Aussage: „Ballbesitz schießt keine Tore“ .

In der zweiten Halbzeit kam der SK Zell am Ziller besser ins Spiel und hätte gegen Spielende nochmals erhöhen können. Zu unseren Gunsten wäre ein klares Handspiel nach einem Einwurf durch einen gegnerischen Spieler zu werten gewesen, ansonsten blieben wir weitestgehend ideen- und harmlos.

Endstand: 2:0 aus Sicht des SK Zell am Ziller, welcher hinten gut stand, die wichtigen Duelle gewann und im Torabschluss zu überzeugen wusste.

Fazit: Die Jungs hätten sich einen erfolgreichen Start in die Rückrunde nach einer intensiven Vorbereitung und vielen investierten Stunden verdient gehabt. Jedoch ließen wir die Tugenden, die unseren Verein die letzten Jahrzehnte groß gemacht haben, grade in diesem Moment wo es darauf ankommt, vermissen: Am Spieltag.

Gratulation an den SK Zell am Ziller zum Sieg. Für uns geht es am Osterwochenende weiter mit einem Auswärtsspiel gegen die SPG Hopfgarten/Itter, bei welcher wir wieder ein anderes Gesicht zeigen werden!“

