Schlitters in Achenkirch auch mit einem Mann weniger dominant

Details Dienstag, 07. November 2023 00:46

Zum Abschluss der Hinrunde der Gebietsliga Ost ließen die Top-4 nichts anbrennen. Leader Langkampfen hatte allerdings gegen Zell am Ziller zu kämpfen, um nach einem 2:2 zur Pause mit 5:4 zu gewinnen. Verfolger SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass war auch mit einem Mann weniger in Hälfte zwei beim SV Achenkirch Chef am Platz und gewinnt 5:1. Erl schafft einen knappen 1:0 Erfolg in Bad Häring und Weerberg setzt sich gegen Pillerseetal klar mit 7:2 durch.

„One Man Show“ von Josef Thumer in Achenkirch

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Unser Gegner Achenkirch war nach den Ergebnissen der letzten drei Spielen (7 Punkte) hoch motiviert. Das Spiel wurde pünktlich vom Schiedsrichter Erich Draxl angepfiffen.

In Minute zwei schon die Chance auf die Führung. Josef Thumer wurde im Strafraum gefoult und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Thumer trat an und setzte den Ball leider an die Querlatte, so blieb es beim 0:0. Achenkirch versuchte mit uns mitzuspielen, dies gelang aber nur phasenweise. So kamen sie erst in der 15. Minute gefährlich vor unser Tor, welches von Maximilian Hintner anstatt von Christian Pair (saß auf der Ersatzbank), gehütet wurde. In Minute 22 dann die Führung für unsere Mannschaft. Nach einer abgewehrten Chance von Nico Nissl war Josef Thumer zur Stelle und netzte zur 1:0 Führung ein. In Minute 30 kam dann Jubel bei den Hausherrn auf, Fritz Amort verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1 Ausgleich. Achenkirch versuchte nach dem Ausgleich nachzusetzen. Nach wenigen Minuten wurde der Euphorie jedoch ein Ende gesetzt. Ein Angriff über die Seite, den Schuss von Nico Nissl konnte der Heimkeeper noch abwehren. Der Ball kam hoch zu Josef Thumer. Dieser schraubte sich hoch und nahm den Ball volley in der Drehung an. Der Ball fand unhaltbar für den Tormann den Weg zur 2:1 Führung ins Netz. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Spielhälfte war noch nicht richtig im Gange, da drehte Josef Thumer in Minute 46 jubelnd über das 3:1 ab. In Minute 59 zeigte Schiedsrichter Draxl Dominik Kreidl nach einem Foul abermals Gelb und schickte ihn mit Gelb/Rot frühzeitig vom Platz. Achenkirch roch jetzt Lunte denn sie waren die letzten dreißig Minuten mit einem Mann mehr am Platz. Gleich nach dem Ausschluss von Kreidl ein toller Angriff der Achenkircher. Im Abschluss fanden sie jedoch ihren Meister in Person von Maximilian Hintner, der mit einer tollen Parade den Anschlusstreffer verhinderte. In Minute 69 dann nochmals eine Chance für Achenkirch, dies sollte es dann jedoch für die Hausherren gewesen sein. Nachher sah man nicht mehr viel von ihnen. Es fiel auch spielerisch nicht auf, dass sie mit einem Mann mehr am Platz waren., im Gegenteil, man hatte das Gefühl Achenkirch wäre dezimiert am Platz. In Minute 74 netzte Josef Thumer zum 4:1 ein. Unsere Mannschaft ließ die Hausherrn oft ins leere laufen und so kam es wie es sein musste. Ein herrliches Solo von Nico Nissl, der bediente Josef Thumer mit einem Querpass und Thumer schob den Ball zum 5:1 über die Linie. In der Schlussminute setzte der eingewechselte Jakob Szczupak den Ball an die Stange. So blieb es beim 5:1 Auswärtssieg unserer Mannschaft.

Ein großes Lob der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam. Auch wenn es eine "One Man Show" von Josef Thumer, er hält bei 19 Toren, war, ohne eine funktionierende Mannschaft, die für jeden läuft, geht das nicht. Daher nochmals ein großes Lob an die Mannschaft. Mit dem Sieg überwintern wir mit 32 Punkten am zweiten Tabellenrang.

Ich wünsche allen eine erholsame Winterpause und hoffe, dass wir uns im Frühjahr wieder auf den Fußballplätzen sehen.“

