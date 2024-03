Keine Treffer zwischen Rietz/Stams und Rinn/Tulfes – Axams/Grinzens überrascht gegen Mieminger!

Details Sonntag, 24. März 2024 15:18

Zum Auftakt der Rückrunde der Gebietsliga West hatte Leader Vils in Inzing zu kämpfen, um am Ende mit einem 2:1 Erfolg einen Dreier einzufahren. Sehr stark die SPG Axams/Grinzens mit einem sensationell deutlichen 5:0 gegen die SPG Mieminger Plateau. Die SPG Rietz/Stams und die SPG Rinn/Tulfes trennen sich torlos. Aus Sicht der beiden Trainer war es eine gerechte Punkteteilung in einem Spiel, das von starkem Wind beeinträchtigt wurde.

Deutlicher Erfolg von Axams/Grinzens gegen Mieminger Plateau

Miroslav Rikanovic, Trainer SPG Axams/Grinzens: „Erste Sieg und natürlich extrem wichtig für das Selbstvertrauen meiner Mannschaft. Vor allem, da wir viele junge Spieler in die Mannschaft hatten. Wir konnten in der dritten Minute durch Jakob Haller in Führung gehen. Das 2:0 in der 56. Minute durch Ibrahima Diallo. Bis zum 2:0 war es eigentlich eine ausgeglichene Partie. Der Gegner hat extrem viel mit langen Bällen und Einwürfen agiert. Auf unserem kleinen Platz fordert so eine Spielweise der Gäste extrem viel Konzentration und die Jungs haben das richtig gut gemacht. Nach dem zweiten Treffer ist das Spiel zu unseren Gunsten gekippt. Einige schöne Aktionen und noch drei weitere Treffer von Andreas Bacher, Fabian Happ und Jakob Haller waren die Folge. Großes Lob an die ganze Mannschaft. Wir haben uns belohnt für zwei Monat harte Arbeit!“

Traineranalysen der Nullnummer zwischen Rietz/Stams und Rinn/Tulfes

Michael Kerschbaum, Trainer SPG Rietz/Stams: „In der ersten Hälfte hatten wir mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Nach drei Minuten ein schöner Spielzug über rechts. Torchance durch Falkner, aber der Tormann des Gegners ist sehr gut herausgekommen. Dann hatte wegen starken Windes Rinn mehr vom Spiel gehabt, wurde aber nicht wirklich gefährlich. Ecke von rechts Kopfball Tinkl - Tormann super reagiert. Und dazu gab es noch ein- oder zwei Halbchancen auf unserer Seite. Desto länger das Spiel in der zweiten Hälfte lief, desto besser hatten wir es unter Kontrolle, aber leider waren wir zu hektisch im Abschluss. Fazit: gerechtes Remis und typisches erstes Spiel nach der Wintervorbereitung!“

Christoph Marchi, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „Ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, eine echte Torchance der Hausherren nach einem Stanglpass, unser Tormann pariert. Zwei- bis drei Halbchancen für Rinn/Tulfes. Auch Halbzeit zwei wiederum ausgeglichen und leichtes Plus an Ballbesitz für Rinn/Tulfes. Topchance für Rietz nach einem Eckball, Boris Milovanovic hält mit Top-Reaktion. Rinn/Tulfes kann die leichte Überlegenheit nicht in ein Tor ummünzen, der letzte Pass kommt selten an. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden. Wichtig für meine Mannschaft war, dass am Ende hinten die Null stand!“

