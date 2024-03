Reichenau II hält mit Sieg gegen Oberhofen Pfaffenhofen Kontakt zu Leader Vils

Details Montag, 25. März 2024 22:43

Vils hat zum Auftakt der Rückrunde der Gebietsliga West mit einem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel in Inzing vorgelegt. Verfolger SVG Reichenau II war im Heimspiel gegen den FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen gefordert. Nach einem 2:2 zur Pause konnte Reichenau am Ende 4:1 gewinnen und liegt weiterhin einen Punkt hinter Leader Vils. Durch die Niederlage von Inzing haben Vils und Reichenau II sich schon ziemlich deutlich vom Feld abgesetzt.

Riesenlob für meine Jungs!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichnau II: „Beide Teams starteten gut in Partie! Nach einer Unaufmerksamkeit unserer Abwehr in Minute zwei konnte man tief in unserer Hälfte den Ball erobern und den alleinstehenden Stürmer der Oberhofner, Andi Kofler anspielen, der sich diese Chance nicht nehmen ließ. 0:1 aus unserer Sicht. Aber wenig geschockt zeigten sich meine Burschen und versuchten wie gewohnt das Spiel zu machen. Nach einer guten Szene über rechts spielte Matteo Buratti Stefano Gallo frei, welcher im Strafraum zu Fall kam – Elfmeter. Der Elfmeter wurde aber leider pariert! 10 Minuten später erneut Elfmeterpfiff – wieder zurecht! Nach einer dummen Attacke im Strafraum an Matteo Buratti. Der Elfer war dann aber wieder nicht gut, aber dafür scharf geschossen und somit der Ausgleich zum 1:1 in Minute 24 durch Tim Kohler. Dann war es ein ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Ballbesitz für uns, jedoch wurde Oberhofen immer mit langen Bällen auf Kofler gefährlich. Nach einem Foul am 16er Eck netzte dann Bora Kalafat für Oberhofen per direktem Freistoß, sehenswert, wieder zur Führung der Gäste ein. Aber keineswegs geschockt agierten wir weiter offensiv und konnten nach einem Eckball die Verwirrung der Oberhofner Abwehr nutzen. Stefano Gallo, netzte aus fünf Meter ein. Spielstand und Halbzeitstand 2:2.

Zum Pausentee gab es einige taktische Umstellungen, und einen Wechsel.

Von Beginn an der 2. Hälfte hatten wir mehr vom Spiel. In Minute 49 dann erneut Elfmeter! Nach einem super Zuspiel auf Matteo Buratti und dem 1:1-Duell gegen den Goalie holte der Keeper diesen von den Beinen. Den Strafstoß ließ sich abermals Tim Kohler nicht nehmen, und stellte auf 3:2. Weiter mit offensivem Fußball und in Minute 54 wurde dann Kwabena „Kobby“ Danso freigespielt und dieser netze eiskalt zum 4:2. Dann kontrollierten wir die Partie, wir konnten uns noch einige gute Chancen herausspielen, aber die letzte Konsequenz wurde hier dann vermisst, sonst wären sicher noch zwei oder drei drin gewesen. Endstand somit 4:2!

Ich bin mit der Leistung der Jungs heute sehr zufrieden. Die Vorbereitung war gut, aber nicht so wie erhofft, und somit muss ich meinen Jungs für heute ein Riesenlob aussprechen und auch lobend anerkennen, dass sie im Ernstfall noch 10 oder 20 Prozent drauf legen können. Einstellung, Leistung und die Moral stimmen und deshalb auch verdienter Sieger heute!

Nun muss aber der Fokus neu ausgerichtet werden und mit hoher Intensität unter Woche beim Training müssen wir uns auf das Auswärtsmatch nächste Woche Samstag bei der SPG Rinn/Tulfes vorbereiten.“

